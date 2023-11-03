主打兩房｜新地恒地兩盤月內推千伙

美國加息周期見頂，加上本港樓市措施已減辣，多個新盤摩拳推出及銷售。新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作位於天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST」第一期，及恒基地產(012)於西洋菜北街項目將為市場合共提供近千九伙單位應市，並主打一、兩房單位。
新地代理總經理胡致遠表示，「YOHO WEST」第一期設4座共涉1,393伙，提供10種戶型，涵蓋開放式至三房單位，兩房戶為項目主打佔逾五成比重，三房以下單位則佔全盤超過75%，單位實用面積約300方呎起。他指，預期最快月中上載樓書及冀月內推售，價格將參考鐵路沿線項目等。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，西洋菜北街456號項目涉及2座共提供492伙，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房，佔全盤逾半比重，並設不少特色戶。他續指，項目最快本月內為樓盤命名、上載樓書，以及最快本月下旬展開銷售部署，訂價將參考同區等樓盤。另外，位於巴域街項目將計劃明年首季推出。
啟德海灣收1800票 澄天暫超購5倍
將於周末開售多個新盤，齊錄超額。由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期，將於明日進行首輪銷售，涉218伙，當中212伙以價單形式發售，6伙三房將以招標形式推售。嘉華營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明指，項目暫累收1,800票，超額認購逾7倍，當中逾三成為內地專才，不排除加推。
英皇國際(163)香港仔「澄天」亦於周六公開發售，今日下午4時截票，截至昨日下午4時，錄逾500個認購登記，以價單形式發售85伙計，暫超購約5倍。副主席楊政龍指，48小時內錄得3宗特色戶成交，當中實用面積呎價高見2萬元。
THE HOLBORN周日推22伙發售
恒地西灣河現樓新盤「THE HOLBORN」推22伙周日發售，涉開放式及一房單位，實用面積介乎224至260方呎。折實售價512.46萬至661.23萬元，折實呎價22,455元至25,432元。該集團粉嶺北ONE INNOVALE第3期「ONE INNOVALE-Cabanna」修改兩張價單，12個單位定價劃一減5%。最新折實價介乎659.09萬至682.71萬元，折實呎價13,934元起。