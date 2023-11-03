主打兩房｜新地恒地兩盤月內推千伙

美國加息周期見頂，加上本港樓市措施已減辣，多個新盤摩拳推出及銷售。新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作位於天水圍輕鐵天榮站「YOHO WEST」第一期，及恒基地產(012)於西洋菜北街項目將為市場合共提供近千九伙單位應市，並主打一、兩房單位。

新地代理總經理胡致遠表示，「YOHO WEST」第一期設4座共涉1,393伙，提供10種戶型，涵蓋開放式至三房單位，兩房戶為項目主打佔逾五成比重，三房以下單位則佔全盤超過75%，單位實用面積約300方呎起。他指，預期最快月中上載樓書及冀月內推售，價格將參考鐵路沿線項目等。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，西洋菜北街456號項目涉及2座共提供492伙，間隔涵蓋一房至三房，主打一房及兩房，佔全盤逾半比重，並設不少特色戶。他續指，項目最快本月內為樓盤命名、上載樓書，以及最快本月下旬展開銷售部署，訂價將參考同區等樓盤。另外，位於巴域街項目將計劃明年首季推出。