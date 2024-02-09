主打兩房｜泰峯龍年搶閘 涉807伙

集團銷售總監陳芷湄稱，項目由兩座樓高40層住宅大樓組成，標準戶涵蓋開放式至三房，實用面積273至774方呎。當中兩房佔421伙最多，面積428至671方呎；其次為一房涉173伙；三房及開放式各提供103伙及64伙；另有46伙特色戶，面積235至3,415方呎。

哈羅國際學校進駐商場

「泰峯」基座設有3層商業樓面，樓面面積逾5萬方呎。王惠貞指，商場出租為主，計劃以教育為主題，透露哈羅香港國際學校承租約一半商場樓面面積將開辦幼兒園。

新世界將提供物業管理服務

Vertical Journey Ltd(新世界發展附屬子公司)總監黃浩賢稱，是次合作為「泰峯」的銷售策劃顧問提供意見外，亦於項目落成後，集團旗下新世界物業管理將提供物業管理服務。