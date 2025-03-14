主打四房大戶 天璽．海第2A期涉43伙 擬先推10伙招標

雷霆(左)相信天璽．海第2A期可掀起另一輪銷售熱潮；右為陳漢麟。(鍾式明攝)

新盤銷情理想，加快發展商推盤速度。奉行「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)，除部署推出西沙「SIERRA SEA」外，亦推出啟德跑道區豪宅「天璽．海」全新第2A期，涉及43伙，可享向南維港海景，主打四房，最快下周上載售樓說明書，預計月內首推10伙招標發售。

新地副董事總經理雷霆表示，「天璽．海」第1期迄今累沽67伙，套現逾40億元，平均每伙售價逾6,300萬元，成交呎價介乎2.9萬至7.3萬元。由於可供選購單位有限，故推出第2A期第7座單位，間隔或景觀均吸引，相信可掀起另一輪銷售熱潮。他稱，近期一手銷情向好，農曆年後租金上升趨勢凌厲，吸引不少租客及投資者入市，加上股票市場向好，財富效應下相信豪宅市場同樣受惠，料樓市第二季可延續動力。

新地代理執行董事陳漢麟指，「天璽．海」第2A期戶型主打四房共42伙，實用面積1,124至1,150方呎；另設1伙面積2,476複式連泳池及天台特色單位；而項目預計入伙日期為今年11月30日。

YOHO WEST PARKSIDE第三輪即日售罄

新地與港鐵(066)合作發展的天水圍「YOHO WEST PARKSIDE」昨展開第三輪銷售108伙，市場消息指，全數單位即日售罄，據悉有大手客斥約1,600萬元購入3伙。該盤銷情火熱，首三輪公開發售均能即日沽清。