乘勝追擊｜新盤成交半月或破千宗 YOHO WEST周六第三輪賣280伙

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」月內進行兩輪銷售後，火速沽逾640伙。發展商乘勝追擊敲定周六(16日)進行第三輪銷售，推售共280伙。綜合市場資訊，本月首12日已累錄約763宗新盤成交，有望自8月後重返千宗水平。

「YOHO WEST」第三輪銷售單位涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣後，折實價321.73萬至895.08萬元，折實呎價10,569至15,776元。入場單位為第3B座5樓B11室，實用面積266方呎，開放式間隔，折實價321.73萬元，呎價約12,095元。

該盤第三輪銷售將於明日下午2時截票，周六上午9時開售，屆時將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。

