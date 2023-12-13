乘勝追擊｜新盤成交半月或破千宗 YOHO WEST周六第三輪賣280伙

由新鴻基地產(016)及港鐵(066)合作的天水圍輕鐵天榮站發展項目第1期「YOHO WEST」月內進行兩輪銷售後，火速沽逾640伙。發展商乘勝追擊敲定周六(16日)進行第三輪銷售，推售共280伙。綜合市場資訊，本月首12日已累錄約763宗新盤成交，有望自8月後重返千宗水平。
「YOHO WEST」第三輪銷售單位涵蓋開放式至三房，扣除最高13.5%折扣後，折實價321.73萬至895.08萬元，折實呎價10,569至15,776元。入場單位為第3B座5樓B11室，實用面積266方呎，開放式間隔，折實價321.73萬元，呎價約12,095元。
該盤第三輪銷售將於明日下午2時截票，周六上午9時開售，屆時將分為A組及B組發售，A組買家須購買最少2伙至4伙第A節單位，或最少1個指定第A節單位；B組買家則可購買1伙至2伙單位。
飛揚1期累沽339伙 料明年首季交樓
另一新界西新盤、由長江實業集團(1113)及新地合作的屯門「飛揚」第1期推出「聖誕新年購物『雙』重賞」優惠，於周六至明年1月21日期間簽署臨時買賣合約，購買項目指定兩房或三房，買家可分別獲贈總值2萬元或3萬元的AlipayHK積分(A.Point)及一田超市禮券，優惠名額共5個，總值合共高達15萬元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，近日一手樓成交回升，準買家睇樓量增加。「飛揚」第1期迄今累售339伙，套現逾17.6億元。項目進展順利，預計於2024年首季交樓。
佳悅夥中原送摺疊式智能手機
中原地產獨家代理、由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作的深水埗「佳悅」公布推出聖誕置業優惠，即日起至明年1月1日，經中原購入該盤的首3名買家，即可獲贈價值1萬元的時尚摺疊式智能手機，優惠總值3萬元。