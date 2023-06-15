乘勢起動｜單幢新盤爆大混戰

新界區大型上車盤銷情報捷，為一手市場注下強心針，多個單幢式新盤亦乘勢起動。其中已於周一上載售樓說明書的協成行筲箕灣「傲華」，昨率先開放示範單位予傳媒參觀，最快下周公布首張價單，料不少於50伙；與此同時，提供76伙、佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」亦加入戰團，部署下周上載樓書。
傲華昨開放3個示範單位予傳媒率先參觀，實用面積分別為220、324及456方呎，即將開放予公眾參觀，其中以18樓E室為藍本搭建的一房，實用面積324方呎，客飯廳連接「三合一」露台，面積共39方呎。該盤會所「CLUB ORIA」連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、迷你農圃等設施。
協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華定價參考同區一手及二手成交價。她認為，各個新盤分布於不同區域，各有不同客源，而傲華距離港鐵筲箕灣站僅1分鐘步程，故不擔心競爭及分薄客源，料可吸引九龍東及港島區上班的專業人士。
明雋標準戶面積231方呎起
主打細單位的「明雋」，標準戶開放式實用面積約231至232方呎，一房實用面積約259至260方呎；另設8伙連平台或天台特色單位，部分高層戶可享開揚啟德郵輪碼頭海景。營業及市務總經理馮倩平透露，項目或於月底開放示範單位，料下月初推售，定價參考啟德、何文田一帶樓盤。她稱，項目挾東鐵綫及屯馬綫雙線優勢，且預計今年9月中入伙，屬短樓花期，相信對投資者、區內分支家庭及年輕上車客有一定吸引力。
雨後開放式戶享5萬元裝修傢俬禮券
星星地產旗下元朗「雨後」料月底至7月上旬可獲批滿意紙，最快7月中以現樓形式發售；昨宣布為5伙指定開放式戶買家提供價值5萬元的裝修傢俬禮券，若不選擇則可直接扣除樓價3萬元，更預告日後將傢俬套餐優惠推廣至一房及兩房。
另外，萬科香港何文田「VAU Residence」已取得入伙紙及快將展開交付程序，發展商稱，全盤尚有54伙未推出應市，而7伙天台特色單位將於稍後時間推出市場招標發售。
利嘉閣「醫護置業慈善獎賞」延長至年底
利嘉閣地產主席施慧勤指，公司去年11月推出「醫護置業慈善獎賞」計劃，迄今用於捐助社福機構及支持社會企業的善款已累積逾30萬元，計劃原定於本月30日結束，最新將延長至今年12月31日止，實踐「醫護置業，多方受惠」的初心。