乘勢起動｜單幢新盤爆大混戰

新界區大型上車盤銷情報捷，為一手市場注下強心針，多個單幢式新盤亦乘勢起動。其中已於周一上載售樓說明書的協成行筲箕灣「傲華」，昨率先開放示範單位予傳媒參觀，最快下周公布首張價單，料不少於50伙；與此同時，提供76伙、佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」亦加入戰團，部署下周上載樓書。

傲華昨開放3個示範單位予傳媒率先參觀，實用面積分別為220、324及456方呎，即將開放予公眾參觀，其中以18樓E室為藍本搭建的一房，實用面積324方呎，客飯廳連接「三合一」露台，面積共39方呎。該盤會所「CLUB ORIA」連戶外園林總面積約5,000方呎，提供健身室、迷你農圃等設施。

協成行發展物業銷售主管張詩敏表示，傲華定價參考同區一手及二手成交價。她認為，各個新盤分布於不同區域，各有不同客源，而傲華距離港鐵筲箕灣站僅1分鐘步程，故不擔心競爭及分薄客源，料可吸引九龍東及港島區上班的專業人士。