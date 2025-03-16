九倉及會地支持法國五月藝術節 山頂1 Plantation Road開放預約參觀

九龍倉集團(004)及會德豐地產支持法國五月藝術節「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」，是次為十年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，呈現這位二十世紀歐洲藝術大師與當代亞洲藝術家之間的跨文化及跨世代對話。

九龍倉及會德豐地產於M+特別舉辦貴賓預展酒會，並邀請亞洲區最權威的畢加索專家郭東杰出席。郭東杰是亞洲區畢加索作品多項拍賣最高紀錄的締造者，以專業拍賣官的視角，分享了鑑賞及投資畢加索名畫的心得，讓各位貴賓能夠先睹為快，率先感受世界級藝術的魅力。