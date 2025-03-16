九倉及會地支持法國五月藝術節 山頂1 Plantation Road開放預約參觀

九龍倉集團(004)及會德豐地產支持法國五月藝術節「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」，是次為十年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，呈現這位二十世紀歐洲藝術大師與當代亞洲藝術家之間的跨文化及跨世代對話。
九龍倉及會德豐地產於M+特別舉辦貴賓預展酒會，並邀請亞洲區最權威的畢加索專家郭東杰出席。郭東杰是亞洲區畢加索作品多項拍賣最高紀錄的締造者，以專業拍賣官的視角，分享了鑑賞及投資畢加索名畫的心得，讓各位貴賓能夠先睹為快，率先感受世界級藝術的魅力。
九龍倉主席兼常務董事吳天海在活動中表示，豪宅與名畫之間一向是密不可分的，超級豪宅的精緻空間，需要藝術品的點綴；而藝術大師的傳世之作，也需要與同樣具有品味格調的空間交相輝映，才能綻放出更加耀眼的光芒。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，最近正式開放貴賓預約參觀的山頂純洋房項目「1 Plantation Road」亦加入了不少藝術元素，正正體現了與高端生活完美結合。
「1 Plantation Road」項目首階段將以招標形式推售5座洋房，面積約5,600至6,200方呎。其中1號屋是連裝修的示範洋房，實用面積6,122方呎，花園4,460方呎，庭院511方呎，車庫1,139方呎。室內設計由法國著名設計團隊 Jean-Louis Deniot 負責，打造出藝術性與實用性兼備的居住空間。