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地產
2025-02-25 15:30:00

九展重建計劃轉新方案 住宅單位減兩成至1494伙 增建酒店客房720間

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落成近30年的九龍灣國際展貿中心，於去年6月底正式關門，項目重建計畫亦再有新方案。(資料圖片)

落成近30年的九龍灣國際展貿中心，於去年6月底正式關門，項目重建計畫亦再有新方案。(資料圖片)

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億京發展及資本策略(497)等財團持有、已於去年中結束營運的九龍灣國際展貿中心(下稱九展)，早前向城規會申請項目作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，涉及1,881伙住宅單位，惟該宗申請已撤回。近日業主再度遞交新發展方案，將住宅伙數減少至1,494伙，同時提高商業樓面及增建720個酒店房間，總樓面涉逾178.7萬方呎。

位於九龍灣展貿徑1號的九展，由億京等財團於20216月，以約100億元向合和實業買入。據城規會文件指，項目佔地約23.98萬方呎，申請人計劃以地積比約7.4521倍發展，擬重建一個設有兩部分的綜合發展項目，其中東面地盤擬建27層高辦公大樓及29層高混合大樓，包括酒店、商業及展覽樓面，頂部為3層高平台，擬作工業展覽館，提供陳列室和展覽等用途。

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另一部分為西面地盤，擬興建43436層高住宅大廈，涉及1,494伙住宅單位，每伙平均面積約474方呎，物業最高4層作商業拱廊、平台花園及休閒設施等用途。至於地盤的南面，申請人擬將興建行人天橋連接現有天橋，整個項目涉及面積超過178.7萬方呎。

據資料指，億京等去年曾提出將上述項目發展為6幢住宅大廈、1幢商廈、16層高混合零售及社福大樓，提供1,881個住宅單位，總樓面約有147.3萬方呎，惟該計劃現已撤回。而最新方案的住宅單位，較去年提交的方案縮減387伙或21%，住宅部分總樓面則微增約1.24萬方呎或0.7%

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