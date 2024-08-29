九建西營盤「半山名滙」 提供111伙 最快下月底推售｜新盤登場

港島區迎來新供應，由九龍建業(034)發展的西營盤高街6號住宅項目今日(29日)正式命名為「半山名滙」(UPPER MANOR)，提供111伙，最快9月底推售。
九龍建業(市務及銷售部)助理總經理陳淑芳表示，「半山名滙」屬單幢式住宅物業，樓高26層，單位涵蓋一房至三房，主打一房，實用面積介乎約220至740方呎，以豪宅為定位，定價參考附近樓盤造價及近期新盤成交價。項目預計關鍵日期為2025年11月30日，樓花期長約15個月。
九龍建業市務及銷售部助理銷售經理陳世傑指，「半山名滙」提供111伙，頂層設有1伙特色戶。該盤鄰近般咸道，步行至港鐵西營盤站C出口僅需約2分鐘，僅需約15分鐘車程即可到達中環、金鐘及港島東商業區。
九龍建業市務及銷售部助理銷售經理方梓彥稱，項目鄰近頂級院校香港大學，更坐落於港島著名校網區，附近知名學府林立，包括聖保羅書院、聖士提反女子中學、英華女學校等，相信可受嚮往半山一帶傳統豪宅區環境及家庭客的青睞。
海茵莊園年內累沽306伙
陳淑芳指，同系將軍澳「海茵莊園」今年累沽306伙，套現約16億元，目前有380伙待售。她認為，當進入減息周期後，樓價將會平穩發展；而集團旗下牛池灣項目預計2026年推出。