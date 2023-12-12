九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

樓市觀望氣氛濃厚，二手業主為求成功沽貨而擴大議價幅度。九龍區藍籌屋苑紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨均錄得減價成交，其中前者一個三房套單位勁減兩成或192萬元易手。

黃埔花園三房套近廿年升值1.8倍

中原地產黃埔區副分區營業經理吳國豪表示，黃埔花園12期4座低層A室，實用面積約729方呎，三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向北方，向公園開揚街景。最初開價950萬元，大幅降價192萬元或約20%，至758萬元沽出，呎價約10,398元。

吳國豪透露，新買家為外區客，見單位減價後價格吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主2004年2月以268萬元買入單位，持貨近20年，現轉手帳面獲利490萬元，單位期內升值約1.8倍。