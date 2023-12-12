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地產
2023-12-12 09:30:00

九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

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九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

樓市觀望氣氛濃厚，二手業主為求成功沽貨而擴大議價幅度。九龍區藍籌屋苑紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨均錄得減價成交，其中前者一個三房套單位勁減兩成或192萬元易手。

黃埔花園三房套近廿年升值1.8倍

中原地產黃埔區副分區營業經理吳國豪表示，黃埔花園124座低層A室，實用面積約729方呎，三房套房間隔，另設儲物房。單位坐向北方，向公園開揚街景。最初開價950萬元，大幅降價192萬元或約20%，至758萬元沽出，呎價約10,398元。

吳國豪透露，新買家為外區客，見單位減價後價格吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主20042月以268萬元買入單位，持貨近20年，現轉手帳面獲利490萬元，單位期內升值約1.8倍。

九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

黃埔花園三房套大幅降價192萬元或約20%沽出，呎價約10,398元。(資料圖片)

美孚新邨兩房呎售9825

利嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨4期百老匯街115號中層B室，實用面積約572方呎，兩房間隔，外望內園景。

郭永峰指，外區客早前經利嘉閣真盤源平台尋找筍盤，睇樓近半年，經代理介紹上址，睇樓後認為單位保養得宜，間隔合用，內園清靜，且屋苑周邊日常配套相當完善，遂拍返入市。據了解，單位原叫價638萬元，最終以562萬元沽出，減幅76萬元或近12%，呎價約9,825元。

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據悉，原業主早於1987年以約62萬元購入單位，持貨約36年，現轉售帳面賺約500萬元，期內物業大幅升值約8倍。郭永峰補充，該屋苑目前約有700個放盤，最低入場費約450萬元。

即睇荔枝角美孚新邨放盤 (House730)

九龍兩大藍籌屋苑錄成交 三房套勁減兩成 758萬轉手｜二手市況

美孚新邨目前約有700個放盤，最低入場費約450萬元。(資料圖片)

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