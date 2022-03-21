九龍區市況｜將軍澳美孚交投增 成交超上月

近月減價盤增加，加上疫情稍微回落，過去周末屋苑睇樓量亦上升，市場頻頻錄得成交。以將軍澳為例，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳過去2日錄得29宗成交，交投明顯加快，本月至今暫錄得122宗二手買賣成交，比上月同期的100宗上升22%，料區內交投逐步上升。

東港城中高層套 3 房戶 885 萬易手 當中最新促成一宗東港城交投，單位為7座中高層E室，實用面積619平方呎，建築面積790平方呎，屬3房套房間隔，單位座向西北方，外望開揚市景，成交價885萬元，折合實用呎價14,297元。據了解，原業主於2012年6月以490萬元入市上址，持貨近10年，現轉手賬面獲利395萬元離場，單位升值81%。