九龍區市況｜將軍澳美孚交投增 成交超上月

近月減價盤增加，加上疫情稍微回落，過去周末屋苑睇樓量亦上升，市場頻頻錄得成交。以將軍澳為例，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳過去2日錄得29宗成交，交投明顯加快，本月至今暫錄得122宗二手買賣成交，比上月同期的100宗上升22%，料區內交投逐步上升。
東港城中高層套3房戶 885萬易手
當中最新促成一宗東港城交投，單位為7座中高層E室，實用面積619平方呎，建築面積790平方呎，屬3房套房間隔，單位座向西北方，外望開揚市景，成交價885萬元，折合實用呎價14,297元。據了解，原業主於2012年6月以490萬元入市上址，持貨近10年，現轉手賬面獲利395萬元離場，單位升值81%。
另外，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄9宗成交，較上月同期的2宗急增3.5倍，交投明顯轉活，屋苑現時平均實用呎價下調至12,956元水平。
同區上車客受惠新按保 728萬購2期兩房戶
馮健平指出，最新促成一宗美孚新邨成交為2期百老匯街37號低層B室，實用面積610平方呎，建築面積835平方呎，兩房間隔，望街景，最初開價760萬元，議價後以728萬元成交，折合實用呎價11,934元。
新買家為同區上車客，受惠新按保，決定加快入市步伐，最終拍板入市上址自用。據悉，原業主2016年8月以655萬元購入上址，持貨近5年半，現沽價賬面獲利73萬元離場。