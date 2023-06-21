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地產
2023-06-21 04:29:48
日報

九龍區新盤各有部署 維港滙現樓招標推海景樓王戶

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維港滙 海景樓王 黃光耀 田兆源

黃光耀(左)指，「海景樓王」示範單位已供公眾預約參觀；圖右為田兆源。(林俊源攝)

九龍區多個新盤有新部署，其中信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣「維港滙I」已屆現樓，信置執行董事田兆源表示，已分批發信通知業主預約收樓，並於上周起交樓。維港滙第1至3期今年迄今售出183伙，套現逾40.4億元；全盤則累沽996伙，總成交金額逾159.3億元。他透露，第2及3期料下月可獲批轉讓同意書，會隨即展開交樓程序。

發展商昨向傳媒開放「維港滙I」現樓連裝修示範單位，為第1座11樓A室，屬該期數「海景樓王」單位，實用面積1,385方呎，採四房雙套加多功能房連洗手間間隔。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，同類戶型單位今期僅設21伙，現僅餘10伙待售，將以招標形式推售，單位現供公眾預約參觀。

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明雋 馮倩平

馮倩平指，明雋將於開價後隨即開放示範單位予公眾參觀及收票，部署下月初開售。(陳奕釗攝)

HENLEY PARK及明雋今開價

恒基地產(012)啟德現樓新盤「HENLEY PARK」昨日首度開放兩個低座現樓示範單位予傳媒參觀，分別為低座A座3樓B室，三房套連衣帽間及工作間，實用面積649方呎，以及低座A座3樓C室，一房間隔，實用面積303方呎。消息指，該盤今日公布首張價單，會主力推售低座單位。

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佳明集團(1271)土瓜灣「明雋」亦將於今日公布首張價單，營業及市務總經理馮倩平透露，料不少於30伙，涵蓋開放式及一房單位。該盤設有以8樓C室為藍本搭建的交樓標準及經改動連裝修示範單位，馮倩平指，將於開價後隨即開放示範單位予公眾參觀及收票，部署下月初開售，相信會備受區內分支家庭、年輕上車客及投資者追捧。

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