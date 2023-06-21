九龍區新盤各有部署 維港滙現樓招標推海景樓王戶

九龍區多個新盤有新部署，其中信和置業(083)、會德豐地產、嘉華國際(173)及爪哇控股(251)合作的長沙灣「維港滙I」已屆現樓，信置執行董事田兆源表示，已分批發信通知業主預約收樓，並於上周起交樓。維港滙第1至3期今年迄今售出183伙，套現逾40.4億元；全盤則累沽996伙，總成交金額逾159.3億元。他透露，第2及3期料下月可獲批轉讓同意書，會隨即展開交樓程序。

發展商昨向傳媒開放「維港滙I」現樓連裝修示範單位，為第1座11樓A室，屬該期數「海景樓王」單位，實用面積1,385方呎，採四房雙套加多功能房連洗手間間隔。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，同類戶型單位今期僅設21伙，現僅餘10伙待售，將以招標形式推售，單位現供公眾預約參觀。

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