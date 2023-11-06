九龍區私樓蝕讓潮！愛海頌三房3年輸156萬 麗港城兩房貶值逾兩成｜二手蝕讓

樓市「減辣」後，刺激二手交投有所好轉，惟蝕讓潮仍然持續，九龍區私人屋苑接連錄得業主損手沽貨買賣。

中原地產西九龍南昌分行經理劉燦恆表示，市場最新錄得一宗深水埗愛海頌蝕讓成交，單位為1座低層D室，實用面積約695方呎，採三房套房間隔，另設工人房。單位坐向南方，望開揚市景，以1,000萬元易手，呎價約14,388元。據悉，原業主於2020年以1,156萬元購入單位，持貨約3年，現沽出單位帳面虧損156萬元，單位期內貶值約13.5%。

藍籌屋苑之一的藍田麗港城，亦有業主同樣損失「7位數」離場。市場消息指，屋苑18座中層G室，實用面積約517方呎。原開價700萬元，較其買入價已貶值20萬元，最終以565萬元沽出，累減135萬元或約19.3%，呎價約10,928元。據悉，原業主於2018年以720萬元購入上址，持貨約5年，現轉手帳面損失155萬元，單位期內跌價約21.5%。