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地產
2023-11-06 07:00:00

九龍區私樓蝕讓潮！愛海頌三房3年輸156萬 麗港城兩房貶值逾兩成｜二手蝕讓

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九龍區私樓蝕讓潮！愛海頌三房3年輸156萬 麗港城兩房貶值逾兩成｜二手蝕讓

九龍區私樓蝕讓潮！愛海頌三房3年輸156萬 麗港城兩房貶值逾兩成｜二手蝕讓

樓市「減辣」後，刺激二手交投有所好轉，惟蝕讓潮仍然持續，九龍區私人屋苑接連錄得業主損手沽貨買賣。

中原地產西九龍南昌分行經理劉燦恆表示，市場最新錄得一宗深水埗愛海頌蝕讓成交，單位為1座低層D室，實用面積約695方呎，採三房套房間隔，另設工人房。單位坐向南方，望開揚市景，以1,000萬元易手，呎價約14,388元。據悉，原業主於2020年以1,156萬元購入單位，持貨約3年，現沽出單位帳面虧損156萬元，單位期內貶值約13.5%

藍籌屋苑之一的藍田麗港城，亦有業主同樣損失「7位數」離場。市場消息指，屋苑18座中層G室，實用面積約517方呎。原開價700萬元，較其買入價已貶值20萬元，最終以565萬元沽出，累減135萬元或約19.3%，呎價約10,928元。據悉，原業主於2018年以720萬元購入上址，持貨約5年，現轉手帳面損失155萬元，單位期內跌價約21.5%

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加多利峯近年錄得多宗二手成交。(中原地產圖片)

何文田加多利峯兩房賣925 屋苑二手新低價

市場消息透露，何文田加多利峯低層C室，實用面積約533方呎，兩房間隔，成交價925萬元，屬屋苑二手新低價，呎價約17,355元。據了解，原業主於2014年以979.4萬元購入單位，持貨約9年，帳面蝕54.4萬元，單位期內貶值約5.6%

加多利峯近年錄得多宗二手成交，資料顯示，一個低層A室三房，實用面積約918方呎，今年8月以1,650萬元售出，呎價約17,974元；原業主於2015年買入價1,786.2萬元，持貨約8年損失136.2萬元或約7.6%

美孚新邨持貨10年仍輸4%

另一九龍區指標屋苑荔枝角美孚新邨，消息指，4期百老滙街119號低層C室，實用約701方呎，三房間隔，以約640萬元沽出，呎價低見約9,130元。資料顯示，原業主於2013年以670萬元購入單位，持貨約10年，帳面虧損30萬元，單位期內跌價約4.5%

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美孚新邨三房業主持貨10年，帳面虧損30萬元沽貨。(資料圖片)

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