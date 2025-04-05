九龍城文曜示範單位｜總統樓層2183呎四房四套 擁千萬豪裝｜多圖有片

全屋以意大利風格「The Tuscan Upper House」為理念，展示源自意大利「Tuscan villa」的高貴文化。大宅融合傳統托斯卡納式(Tuscan)建築與現代設備。甫踏入大門，寬廣的客飯廳及開揚港九繁華市景映入眼簾，大宅廳堂採橫廳設計，特長客飯廳長逾9米，闊逾4.6米，擺放大地色系沙發及八人圓形餐桌，依然空間充裕。大廳外連約13米長的私人平台，以摺疊式趟門與落地木製格柵分隔，延展空間並引景入室。住戶可傲視港九市景以及維港上空美麗景致，並可調整格柵以保障私隱，設計兼具豪華與用心。

由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」最新開放頂層30樓「PRESIDENT FLOOR 總統樓層」的天際特色巨宅「SUTTON PEAK」，單位實用面積2,183方呎，屬四房四套連儲物套及3個私人平台設計，平台面積達589方呎。發展商斥資近1,680萬元裝修設計打造單位，單位開放予意向人士預約參觀。

文曜示範單位｜偏廳打造成愛酒人士「天堂」

大廳以樸實色調、赤土瓷磚和手工木製飾面，營造溫馨愉悅的氛圍，仿佛置身於托斯卡納(Tuscany)的寧靜風景中。此外，設計師將飯廳旁的偏廳打造成愛酒人士的天堂，設有專門的品酒區、訂製酒架及環境飾燈，為住戶提供一個非常適合社交聚會的空間，突顯住戶對精緻生活的追求。

偏廳後方為廚房及儲物套房，配有特長U形工作檯面及大窗，住戶可在烹飪時享受窗外風景。隨樓附送一系列德國品牌GAGGENAU家電，包括嵌入式組合煮食爐、嵌入式蒸焗爐、嵌入式焗爐、兩個嵌入式雪櫃、抽油煙機及嵌入式洗衣乾衣機等。浴室採用多種石材，潔具包括意大利衛浴品牌 GESSI、德國衛浴品牌HANSGROHE和美國衛浴品牌KOHLER。