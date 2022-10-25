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2022-10-25 20:00:00

九龍城新盤｜多圖！瓏碧281方呎一房現樓示位 樓層高度3.45米打造「空中書房」

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九龍城新盤｜多圖！瓏碧281方呎一房現樓示位 樓層高度3.45米打造「空中書房」

九龍城新盤｜多圖！瓏碧281方呎一房現樓示位 樓層高度3.45米打造「空中書房」

碧桂園(2007)九龍城單幢新盤瓏碧已取得入伙紙，預計明年初交樓，最新設有現樓示範單位，包括25全層現樓單位(AK單位)，以及12樓連家具之BCJ單位，明日(26)起開放予公眾參觀；其中12樓的3個單位將連家具發售。

12C單位一房間隔 實用面積281方呎

是次開放現樓單位包括12樓連家具之C室，實用面積281方呎，單位向東南，可享九龍寨城公園翠綠景致，眺望啟德發展區及維多利亞港海景。單位以「型格時尚」為主題，樓層與樓層之間的高度為3.45米，設計師於客廳打造約30方呎的「空中書房」。橫向型客廳長約5米，偌大空間方正實用，設有落地玻璃摺門連接約38方呎的三合一露台，放置一套桌椅仍感覺空間充裕，住戶可欣賞開揚景致。全屋布置採用白色配以大量原木家具作點綴，以深淺色作對比，配以落地大窗引景入室，予人溫馨舒適的感覺。

主人房間間隔靈活實用，放置雙人大床後仍能擺放大型衣櫃及床頭櫃。房間設有寬闊玻璃窗，空間感十足，提升室內採光度，住戶可隨心布置各式家具擺設仍綽綽有餘。

浴室鋪設高雅雲石，配以流線型鏡櫃內置直立式吹風機、NCCO醫療級便攜式空氣淨化機、著名品牌MK AIRA series銀河黑系列的三合一充電座，包括TypeATypeC及電插座，並加設無線充電座，以黑色金屬物料打造細節，採用銀河黑衛浴潔具型格時尚，為住戶帶來悠然舒適的沐浴享受，並設嵌入式馬桶刷設計及嵌入式衛生收納空間。

瓏碧單位均配備獲香港專利註冊的「ACasetable」及「Counterchopboard」，為配合現樓推售，一房單位繼附設型格灰主題牆外，買家只需額外支付2萬元即可獲價值15萬元的雙層家具組合套裝。

瓏碧位於九龍城賈炳達道138號，合共提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房。

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