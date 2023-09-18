九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」

由建灝地產發展、現樓新盤九龍城「文曜」周一(18日)公布最新銷售部署，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目即日起開放現樓示範單位予公眾參觀，最快日內公布首張價單，涉及約30伙，涵蓋一房至三房單位，更形容售價屬41校網區內「震撼驚喜價」，直言「相信買家會開心」。

鄭智荣透露，集團考慮保留項目約四成至五成單位作為長線收租之用，預計呎租約70元。

新增「息買樓置業優惠」

為配合項目推售，集團早前宣布的多項折扣優惠，包括「41名校網折扣」、「九龍塘花園城市生活折扣」、「代繳從價印花稅優惠」及「備用一按計劃(無壓測)」外，今天再新增一項「息買樓置業優惠」，買家凡有定期存款證明，須經過發展商審批，成功後可獲5%折扣優惠，以抵銷定期利率及按揭保險的申請使費。至於買家可享的總折扣率，鄭智荣指出，將於開價後公布詳情。