熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-09-18 17:56:33

九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」

分享：
九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」

九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」

由建灝地產發展、現樓新盤九龍城「文曜」周一(18)公布最新銷售部署，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目即日起開放現樓示範單位予公眾參觀，最快日內公布首張價單，涉及約30伙，涵蓋一房至三房單位，更形容售價屬41校網區內「震撼驚喜價」，直言「相信買家會開心」。

鄭智荣透露，集團考慮保留項目約四成至五成單位作為長線收租之用，預計呎租約70元。

新增「息買樓置業優惠」

為配合項目推售，集團早前宣布的多項折扣優惠，包括「41名校網折扣」、「九龍塘花園城市生活折扣」、「代繳從價印花稅優惠」及「備用一按計劃(無壓測)」外，今天再新增一項「息買樓置業優惠」，買家凡有定期存款證明，須經過發展商審批，成功後可獲5%折扣優惠，以抵銷定期利率及按揭保險的申請使費。至於買家可享的總折扣率，鄭智荣指出，將於開價後公布詳情。

Ad Block
九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」 九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」 九龍城新盤｜文曜日內開價 料首推30伙 發展商預告「震撼驚喜價」

3個現樓示範單位

發展商今日優先向傳媒開放3個現樓單位，包括26C室三房雙套連儲物室，實用面積904方呎；26A室兩房一套連儲物室，實用面積634方呎；以及26D室一房梗廚間隔，實用面積379方呎。

「文曜」提供92伙，單位實用面積介乎3792,183方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房單位，佔全盤逾一半，而單位全數採獨立廚房(梗廚)設計。

即睇九龍城文曜最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受