九龍城新盤｜瓏碧加推20伙 折實價569.6萬起 增按揭優惠

九龍區展開新盤戰，有發展商宣布加推單位應市，並加設優惠吸客。碧桂園(2007)九龍城單幢盤瓏碧最新加推第2號價單，涉20伙，扣除最高13%折扣優惠後，折實入場價569.6萬元起，折實平均呎價25,453元，與首張價單的24,520元相比，則高約3.8%；同時推出「兩年免息免供」等按揭優惠。 林曉箐：最快於周末進行首輪銷售 碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，是次加推的20伙屬中高層，為原價加推，連同首張價單的50伙計算，合共有九成單位為1,000萬元以下，並新增「東鐵過海超級80%第一按揭」及「兩年免息免供」方便買家靈活入市，最快於周末展開銷售。市場消息指，項目暫錄超額認購約4倍。 據第2號價單顯示，今批20伙實用面積介乎213至414方呎，價單定價由657萬至1,255.3萬元，呎價介乎27,116元至31,207元。扣除最高13%折扣，折實售價介乎569.6萬至1,092.2萬元，折實呎價由23,593元至27,056元。

林曉箐指，為迎合不同買家需要，特加設「90天現金超級按揭付款計劃」及「建築期超級按揭付款計劃」，買家可享「東鐵過海超級80%第一按揭」指定之財務機構提供最高八成第一按揭，貸款年期最長可達25年，首24個月免息免供。 她續指，區內6年內都沒有新盤的供應，隨著東鐵過海段今日(15日)起全面開通，相信可吸引更多港島區工作的買家追捧。瓏碧東南望啟德發展區及維多利亞港，西南俯瞰九龍仔公園及低密度九龍塘區，即使將來九龍城廣場完成巨額補地價進行重建後，建築物之間仍有距離約20米的寬敞空間，景觀開揚。