九龍城新盤｜瓏碧暫超購近5倍 夥中原推按揭優惠

碧桂園(2007)九龍城單幢盤瓏碧將於本周六(21日)首輪發售70伙，單位折實售價由499.8萬元起，本周五(20日)下午3時截收認購登記。碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐透露，項目截至今日中午暫錄得約400個登記，超額認購近5倍；中原地產及中原按揭特別為瓏碧買家提供置業按揭雙優惠。

林曉箐指，入票客人包括投資者及分支家庭等，現時樓市表現暢旺，預計首輪銷售的70伙單位可悉數沽清。

王美鳳：全期低至 H+1.3 厘 現金回贈高達 1.6%

中原按揭董事總經理王美鳳稱，中原按揭今次推出的「瓏碧置業按揭雙優惠」，當中選擇一【低息H按優惠】，全期按息低至H+1.3厘，並特設現金回贈1.6%，按揭成數高達90%，按揭年期長達30年。

她續稱，根據香港按證保險數字，4月份新批按保貸款額及宗數按月分別增加21%及20%，創過去8個月新高，反映新按保「財爺plan」於2月23日推出後有助用家實踐置業計劃。今次【低息H按優惠】透過新按保計劃，樓價1,000萬元或以下高達九成按揭、樓價1,200萬元或以下高達八成按揭，適用於瓏碧 價單內之單位。

此外，王美鳳表示，今次亦為瓏碧買家提供另一選擇，為【樓花即供高成數按揭】，按揭成數根據不同樓價最高可達80% (樓價達833萬元以下：高達80%按揭；樓價1,000萬元：高達500萬+20%按揭；樓價1,000萬元或以上：高達70%按揭)，計劃亦適用於樓花，選用即供付款之買家亦可即時申請此計劃；計劃提供全期按息低至P-2.75厘（實際息率現為2.5厘），現金回贈高達1%，按揭年期長達30年。

陳永傑： 5 月一手成交料達 2,000 宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，市場壞消息相繼消散，新冠肺炎疫情漸露曙光，市民對美國加息亦早有準備，加上近日股市相對波動，部分市民棄股換樓，選擇買「磚頭」抗通脹，樓市交投氣氛持續造好。隨著政局穩定及港鐵東鐵綫過海段通車等好消息帶動下，積壓已久的購買力正全面釋放，本月至今一手成交暫錄逾630宗，料今個月一手成交可達2,000宗，創一年新高。

他續說，41名校網絡已六年未有新項目供應，瓏碧戶型多元化，由開放式至兩房間隔，市場反應熱烈成功吸引大批買家有意認購，相信瓏碧首批單位可順利沽清。