九龍塘劍橋道15號獨立地段公開招標 市值約4億

第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示，此次出售的物業最大可重建樓面面積約為17,581方呎。與先前九龍塘的獨立屋地成交相比，約道10號成交價1.528億元，樓面呎價每方呎約24,328元；而緹外分層單位2025年成交價1.72億至2.3億元，實用呎價介乎42,250元至51,837元。

物業顧問第一太平戴維斯(香港)獲業主委託為獨家代理公開招標出售九龍塘劍橋道15號。物業現狀為一幢三層高建築，地盤面積約9,767方呎，實用面積約7,302方呎，最大可重建樓面面積約17,581方呎。物業將以現狀交吉出售，截標日期為今年5月13日(星期二)中午12時正。據悉，物業市值約4億元，業主有內地背景。

重建方案具極高靈活性 可容私人游泳池

此外，該物業位於九龍塘核心的獨立地段，重建方案具有極高的靈活性，可以重建為1間獨立屋或2間半獨立屋或3個住宅單位。近萬方呎的地盤更可容私人游泳池，空間發展潛力極大。

物業為獨立地段，擁逾100呎寬闊門面，氣派非凡。另外區內罕有開揚景觀，物業地點非常優越，位處九龍塘最尊貴低密度豪宅區，環境清幽恬靜，距離大型商場又一城及九龍塘港鐡站亦只需10分鐘步程。位於九龍塘頂級校網，著名本地學府及國際學校林立，如喇沙書院、瑪利諾修院學校、拔萃小學、美國國際學校、香港浸會大學及香港城市大學等，同時亦毗鄰多個社會名流休閒活動場所九龍仔業主會及九龍塘會等。