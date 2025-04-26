熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-04-26 10:00:00

九龍塘劍橋道15號獨立地段公開招標 市值約4億

分享：
九龍塘劍橋道15號獨立地段公開招標 市值約4億

九龍塘劍橋道15號獨立地段公開招標，最大可重建樓面面積逾1.7萬呎。

物業顧問第一太平戴維斯(香港)獲業主委託為獨家代理公開招標出售九龍塘劍橋道15號。物業現狀為一幢三層高建築，地盤面積約9,767方呎，實用面積約7,302方呎，最大可重建樓面面積約17,581方呎。物業將以現狀交吉出售，截標日期為今年513(星期二)中午12時正。據悉，物業市值約4億元，業主有內地背景。

第一太平戴維斯住宅銷售部助理董事勞家輝表示此次出售的物業最大可重建樓面面積約為17,581方呎。與先前九龍塘的獨立屋地成交相比，約道10號成交價1.528億元，樓面呎價每方呎約24,328元；而緹外分層單位2025年成交價1.72億至2.3億元，實用呎價介乎42,250元至51,837

adblk5
九龍塘劍橋道15號獨立地段公開招標 市值約4億

物業重建構想圖，只供參考。

重建方案具極高靈活性 可容私人游泳池

此外，該物業位於九龍塘核心的獨立地段，重建方案具有極高的靈活性，可以重建為1間獨立屋或2間半獨立屋或3個住宅單位。近萬方呎的地盤更可容私人游泳池，空間發展潛力極大。

物業為獨立地段，擁逾100呎寬闊門面，氣派非凡。另外區內罕有開揚景觀，物業地點非常優越，位處九龍塘最尊貴低密度豪宅區，環境清幽恬靜，距離大型商場又一城及九龍塘港鐡站亦只需10分鐘步程。位於九龍塘頂級校網，著名本地學府及國際學校林立，如喇沙書院、瑪利諾修院學校、拔萃小學、美國國際學校、香港浸會大學及香港城市大學等，同時亦毗鄰多個社會名流休閒活動場所九龍仔業主會及九龍塘會等。

adblk6

【最後召集】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad