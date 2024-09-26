九龍塘金巴倫道獨立屋1.8億放售 呎價3萬有找

資料顯示，上述物業由香港基督教播道會聯會於2009年以7,680萬元購入作為播道神學院，若成功以意向價售出，持貨約15年帳面升值1.03億元或約1.3倍。現時物業樓高兩層，每層面積約3,018方呎，室內間隔方正實用，從物業可遠眺獅子山迷人景致，集氣派地段及自然美景於一身。

傳統豪宅區九龍塘有獨立屋以呎價不足3萬元放售，世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售金巴倫道55號物業，物業地盤面積約10,133方呎(根據政府地契)，現有面積約6,037方呎(根據核准建築圖則)，物業意向價為1.8億元，呎價約29,816元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事袁曦明表示，九龍塘豪宅市場一直受本地用家追捧，本年度錄得多宗獨立屋成交，包括施他佛道13號，成交價約1.38億港元，實用面積約3,804方呎，呎價約36,278元；另外根德道19號亦以約2.3億元售出，實用面積約5,994方呎，折合呎價約38,372元。

袁曦明指，九龍塘乃九龍核心傳統豪宅區，交通方便四通八達，名人官賈滙聚，加上市場供應不多，其地位難以取代。毗鄰區域項目，例如嘉里建設(683)豪宅項目緹外以逾10億元售出大屋，平價呎價逾9萬元，上述成交反映優質豪宅備受市場追捧。隨著減息周期開始，豪宅市場預期氣氛轉好，相信是次放售物業能吸引投資者及用家青睞。