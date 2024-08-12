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地產
2024-08-12 19:50:55

九龍塘金巴倫道37號放售 意向價1.98億

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九龍塘金巴倫道37號放售 意向價1.98億

九龍塘金巴倫道37號，佔地約9,684方呎，現狀為一幢兩層高住宅別墅，現作賓館用途，目前叫價1.98億元。(第一太平戴維斯提供)

傳統豪宅區罕有出現住宅地放售！第一太平戴維斯表示，承業主委託為獨家代理出售九龍塘金巴倫道37號，佔地約9,684方呎，現狀為一幢兩層高住宅別墅，現作賓館用途，目前叫價1.98億元。

補地價後可建5810呎大屋

第一太平戴維斯指，物業可連同現有賓館牌照及/或以公司股權轉讓方式以現狀出售，可讓投資者享有多一個商機及增強物業的流動性。物業現配備近8,000方呎的戶外空間，足以容納標準網球場/籃球場、可泊7輛車的私人停車場及其他各式各樣設施，買家可藉此機會締造屬於自己風格的花園別墅。以城規會分區計劃大綱圖標示該地積比率為0.6倍，補地價及成功批核後最大可重建面積達5,810方呎另加一層地下車庫。

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至於物業位於九龍塘的傳統低密度豪宅區，環境清幽，距離又一城及九龍塘港鐡站約10分鐘步程。區內更配備幾個大型會所，例如九龍塘會、九龍仔業主會及又一村花園俱樂部等。物業更坐擁九龍頂級學脈，名校林立，如喇沙書院、瑪利諾修院學校、美國國際學校、澳洲國際學校等，來往香港浸會大學及香港城市大學亦只需512分鐘車程。

第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部高級經理但泰利表示，現業主初次放售叫價1.98億元，可作改裝或重建自住，適合用家和各類機構，尤其需要廣闊戶外空間。

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