九龍居屋王啟朗苑首現銀主盤！叫價315萬 高買入價逾五成

市區新居屋再爆出銀主盤！市場消息指，啟德啟朗苑B座中層10室，實用面積約286方呎，由於其中一名業主去年破產，單位近日淪為銀主盤，被銀行推出放售，未補地價叫價315萬元，意向呎價約11,014元。

據悉，上述單位由兩名業主透過聯名方式於2019年初買入，作價208.83萬元。消息指，單位買入後至少四度被抵押，最後其中一名業主於去年5月被法庭頒令破產。

屋苑兩房戶上月呎售逾 1.5 萬 貴絕九龍

啟朗苑於2018年推出，2019年開始入伙，至今樓齡僅約3年，上月錄得一宗新高價成交，單位為A座啟遙閣中層5室，實用面積471方呎，兩房間隔，以未補地價712萬元成交，呎價15,117元，呎價創九龍區未補地價居屋新高。對上紀錄同由啟朗苑於今年5月締造，成交呎價14,650元，即將紀錄再推高約3%。

今年內第 3 個市區新居屋首現銀主盤

計及啟朗苑，資料顯示，今年來先後已有3個新居屋首現銀主盤，包括2019年推出的何文田冠德苑，3月就首現銀主盤，B座冠盛閣高層9室，實用面積468方呎，銀主在未補價市場以609萬元放售，終以609.5萬元沽出，呎價13,024元。及後4月輪到於2018年推出的長沙灣凱樂苑，D座凱旭閣低層5室，實用面積390方呎，由銀主在4月以未補地價546萬元推出放售，意向呎價達14,000元。