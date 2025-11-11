九龍掀新盤戰 柏景峰日內開價 瑧爾上載樓書

減息後一手市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤，九龍區更掀起新盤戰。其中新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」推盤步伐加快，昨日上載售樓說明書，提供63伙，全屬一至兩房，實用面積212至380方呎，展銷廳短期內對外開放。另由信和置業(083)牽頭發展的油塘「柏景峰」最快日內公布首張價單；兩盤均料月內推售。
「瑧爾」提供57伙標準戶及6伙特色戶，戶型涵蓋一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚。據樓書顯示，全盤最細單位為2樓A室一房，實用面積212方呎，連132方呎平台。面積最大單位為3樓至26樓B室兩房，實用面積380方呎，其中26樓連147方呎天台。項目不設車位，預計關鍵日期2027年6月30日，樓花期長約19個月。
本周將在內地宣傳
新世界發展營業及市務部總監何家欣指，項目示範單位準備工作已進入最後階段，作為近10年最近高鐵站全新住宅項目，樓盤接獲包括本地投資客、內地商人及港漂查詢，看好坐擁完善交通配套，收租回報看高一線。集團亦將於本周在內地如廣州、深圳等地方宣傳。
柏景峰首張價單料涉150伙
至於由信置、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作的「柏景峰」昨介紹住客會所「CLUB PARK PLACE」，以英式時尚設計為靈感，採酒店式會所設計，室內面積逾1.2萬方呎，另有逾7,000方呎戶外空間。會所設施包括25米室外游泳池、宴會廳等。信置執行董事田兆源指，項目日內公布首張價單，涉約150伙一房及兩房，開價後隨即對外開放示範單位，最快下周開售。
天璽．天2期標售3伙 吸金逾1億
新鴻基地產(016)啟德現樓「天璽．天」2期昨錄3宗招標成交，套現逾1.07億元。其中2座 (Summit Tower)47樓C室四房，實用面積1,227方呎，連1個車位以5,225.3萬元售出，呎價42,586元。