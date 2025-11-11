九龍掀新盤戰 柏景峰日內開價 瑧爾上載樓書

何家欣(左二)指，瑧爾示範單位準備工作已進入最後階段。

減息後一手市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤，九龍區更掀起新盤戰。其中新世界發展(017)旗下佐敦「瑧爾」推盤步伐加快，昨日上載售樓說明書，提供63伙，全屬一至兩房，實用面積212至380方呎，展銷廳短期內對外開放。另由信和置業(083)牽頭發展的油塘「柏景峰」最快日內公布首張價單；兩盤均料月內推售。

「瑧爾」提供57伙標準戶及6伙特色戶，戶型涵蓋一房連開放式廚房、兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚。據樓書顯示，全盤最細單位為2樓A室一房，實用面積212方呎，連132方呎平台。面積最大單位為3樓至26樓B室兩房，實用面積380方呎，其中26樓連147方呎天台。項目不設車位，預計關鍵日期2027年6月30日，樓花期長約19個月。