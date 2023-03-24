九龍新盤｜必嘉坊．迎匯九折重推 KOKO MARE入場6球有找

新盤大戰蔓延至九龍區，會德豐地產藍田KOKO HILLS第3B期KOKO MARE昨首推98伙，提供最高12%折扣，折實價593.7萬元起，折實平均呎價18,330元；另恒基地產(012)同日大幅減價近一成重推紅磡必嘉坊．迎匯，涉56伙，入場價更低於400萬元。

若與2月推出的上一期KOKO ROSSO首批折實平均呎價17,973元相比，KOKO MARE高約2%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，KOKO MARE首批屬原價推售，未來加推單位會逐步提價。該盤明日開放示範單位及接受認購登記，最快下周上載銷售安排，目標月內開賣。

今批包括9伙一房及89伙兩房，實用面積334至520方呎，折實價593.7萬至929.2萬元，折實呎價17,000至22,859元；有90伙折實價低於900萬元。最低售價為8座2樓F室，實用面積334方呎，一房間隔，折實價593.7萬元，呎價17,775元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，KOKO ROSSO銷情理想，市場上仍有逾2,000名向隅客，料足以消化KOKO MARE全盤444伙；另美國息口接近見頂，本港銀行今次亦未有跟隨美國加息，對買家入市心理有一定幫助。

