九龍東新盤｜會德豐MONACO MARINE及KOKO HILLS齊出擊！短樓花期吸客

一手市況熾熱，發展商積極推貨應市。會德豐地產藍田KOKO HILLS今日(20日)推出最新銷售安排，將於下周一(23日)推售96伙，包括公開發售80伙及招標單位16伙，實用面積由366至770方呎。

單位戶型包括8伙一房開放式廚房、11伙兩房開放式廚房、25伙兩房、4伙三房、6伙三房套、15伙三房套連儲物房單位、13伙三房套連工作間及洗手間單位、5伙四房雙套加工作間連洗手間單位、1伙一房開放式廚房特色單位、1伙三房套特色單位、2伙三房套單位連儲物房特色單位、2伙三房套連工作間及洗手間特色單位、2伙三房套連工作間及洗手間天際特色單位，以及1伙四房雙套加工作間連洗手間花園複式單位。

今批單位售價由1,015.6萬至 2,179.8萬元，呎價介乎24,748元至34,149元，平均呎價26,932元。至於單位折實售價由807.5萬至1,733萬元，折實呎價介乎19,674元至27,149元，折實平均呎價21,412元。以折實價計，所有單位預計可套現約10億元。以建築期付款計劃計算，合共47伙為低於1,200萬元。

另外，同系啟德MONACO MARINE亦於日前推出新一份銷售安排，將於明日(21日)開售115伙，實用面積由326至713方呎。戶型包括25伙一房開放式廚房、63伙兩房開放式廚房、5伙兩房及工作間、13伙三房開放式廚房、5伙三房及儲物房、2伙三房套連儲物房，以及2伙天際平台特色單位。

今批單位售價由936.8萬至1,997.5萬元，呎價介乎26,329元至33,187元，平均呎價29,012元。至於單位折實售價由824.4萬至1,757.8萬元，折實呎價介乎23,170元至29,206元，折實平均呎價25,532元。以折實價計，所有單位預計可套現約12.9億元。以建築期付款計劃計算，合共77伙低於1,200萬元。

會德豐： KOKO HILLS 已進入現樓階段

會德豐指，隨著東鐵綫過海段正式通車，令東九龍的交通網絡更趨完善，再加上附近大型基建設施於今明兩年內相繼落成，升值潛力蓄勢待發。集團旗下的KOKO HILLS及MONACO MARINE樓花期短，KOKO HILLS已進入現樓階段，預計關鍵日期為今年9月14日，而MONACO MARINE的預計關鍵日期為明年3月15日，對換樓客及租轉買人士具吸引力。