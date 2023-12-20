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地產
2023-12-20 14:25:30

九龍灣恩浩國際中心高層相連戶業主折讓兩成放售 意向價4600萬｜商廈出售

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九龍灣恩浩國際中心高層相連戶業主折讓兩成放售 意向價4600萬｜商廈出售

九龍灣恩浩國際中心高層相連戶以意向價4,600萬元放售，總面積約4,382方呎，呎價約10,497元。(代理提供)

九龍灣優質甲廈受市場追捧，近來吸引多個政府部門部署遷入。有業主預料該區商廈需求會日益增多，趁勢放售旗下恩浩國際中心高層相連戶，應市況調低叫價，意向價約4,600萬元，較20213月的買入價折讓約兩成。

中原(工商舖)副分區營業董事魏漣表示，該物業位於九龍灣常悅道1號恩浩國際中心30E室及F室，總面積約4,382方呎，意向價約4,600萬元，平均呎價約10,497元。項目內置行政洗手間及24小時冷氣系統，另可配售私家車位。同時，該單位景觀開揚，擁270度環迴景致，可遠眺獅子山山景及東九龍都市景外，更可望壯闊郵輪碼頭及港島東至灣仔一帶的海景景致。

魏漣補充，原業主於20213月分別以約2,800萬元及約3,100萬元購入兩個單位，涉資共約5,900萬元，成交呎價約13,000元，故是次放售價折讓幅度達1,300萬元或約22%，合符市場合理價。

今年2月全層以1.1億元易手

魏漣指，恩浩國際中心為九龍灣地標甲級商廈，鄰近億京中心及企業廣場，交通便利，距離港鐵站步程約5分鐘，而與觀塘繞道更是一街之隔，有利駕車一族前往九龍中或經東隧至港島各區。

翻查資料，該廈最新一宗買賣成交為今年2月錄得，單位為32樓全層，面積約11,430方呎，以約1.1億元易手，成交呎價約9,623元；而參考同區商廈單位買賣成交，如億京中心B座高層單位於去年1月成交，面積約3,939方呎，成交價約4,600萬元，折合成交呎價約11,678元。魏漣認為，今次放售的相連特色戶，間隔四正實用，景觀開揚，為東九龍區罕有。

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