九龍灣新盤｜皓日舉辦親子嘉年華慶祝母親節

恒隆地產(101)旗下九龍灣皓日為慶祝母親節，特別舉辦親子繽紛嘉年華，讓參觀項目示範單位人士，盡享流體藝術帶來的視覺享樂，共創甜蜜溫馨的美善周末。母親節(14日)前夕，恒隆地產物業銷售部誠邀逾60個家庭在手工藝導師的指導下體驗製作色彩繽紛的流體藝術，設計獨一無二的流體兔擺設，並享用七彩美味的甜甜圈作為周末下午茶、並在夢幻的糖果世界打卡位拍攝即影即有照片留念。物業銷售部亦向現場的母親贈送節日禮品，以表對媽媽的心意。

恒隆地產主管—物業銷售呂渭源表示，皓日旨在為住戶提供優質的生活空間，住客會所設施一應俱全，更特設一個以糖果世界為主題的童樂室，提供豐富的親子設施，是小朋友的夢幻遊樂園。今次的親子繽紛嘉年華亦參考了童樂室的設計概念來佈置，並透過各項親子活動，讓參觀示範單位人士在母親節前夕率先感受項目會所的溫馨氣氛，共同享受天倫之樂、一起向媽媽表達敬意。

皓日設有同區罕有的面積逾15,000方呎會所，會所設施包括25米長戶外泳池、24小時健身室、宴會廳及童樂室。

皓日位於牛頭角道11號，涉及1座住宅大樓，提供294伙，單位實用面積介乎289至898方呎，間隔涵蓋一房至三房，另設特色戶，預計入伙日期為今年10月2日。

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