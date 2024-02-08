九龍灣「泰峯」最快新春後上樓書 基座商場設哈羅香港國際學校幼兒園｜新盤登場

由王新興集團發展、位於九龍灣觀塘道55號重建項目周四(8日)正式命名為「泰峯」(Uptown East)，設有2座住宅大廈，提供807伙，主打兩房單位，預計農曆新年後上載售樓說明書。
集團董事總經理王惠貞表示，「泰峯」已獲批預售樓花同意書，會按市況推售，定價會參考項目特質。項目預計關鍵日期為2025年6月底，樓花期長約16個月。
單位戶型分布方面，集團銷售總監陳芷湄表示，項目樓高40層，標準單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積介乎235至774方呎，其中兩房佔421伙最多，實用面積介乎428至671方呎；一房涉173伙，實用面積336至379方呎；三房提供103伙，實用面積560至774方呎，亦設64伙開放式，實用面積273至287方呎；另有46伙特色戶，實用面積由235至3,415方呎。
王惠貞指，「泰峯」基座設有3層商業樓面，樓面面積超過5萬方呎，會以出租為主，計劃以教育為主題打造。她透露，哈羅香港國際學校幼兒園已承租商場約一半面積。
與新世界發展成策略性合作夥伴
王新興集團是次邀請新世界發展(017)成為策略性合作夥伴，Vertical Journey Ltd(新世界發展附屬子公司)總監黃浩賢稱，是次合作為項目的銷售策劃顧問提供意見外，亦於「泰峯」落成後，集團旗下新世界物業管理將提供物業管理服務。
他預計，項目銷售初期用家佔多，隨著息口回落，相信投資者亦會相繼入市。
「泰峯」寓意安康吉泰、豐盛年年
至於項目命名由來，王惠貞表示，「泰峯」屬集團在香港首個房地產發展項目，位於28樓的空中會所外型尤如金腰帶般環抱，項目背靠連綿山脈，眺望獅子山及飛鵝山，前迎維多利亞港，風水學上屬尚佳格局，希望業主和住戶能夠安康吉泰、豐盛年年，故取名「泰峯」(Uptown East)。
該項目重建前為啟德大廈，翻查資料，王新興集團於2016年4月透過強拍形式以22.93億元統一業權，其後於2022年以30.61億元完成補地價，項目地盤面積約6.15萬方呎，總樓面面積約52.6萬方呎，每方呎樓面補地價約5,819元。
展望樓市走勢，王惠貞認為，現時美國利息有望見頂，樓市將隨利息回落復甦，期望《財政預算案》政府能夠「撤辣」，樓市需要平穩發展，樓宇按揭方面，亦建議可稍為放寬壓力測試。