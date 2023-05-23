九龍租盤｜新地西九TOWNPLACE WEST KOWLOON下半年推出 提供843伙

新鴻基地產(016)旗下租住品牌「TOWNPLACE本舍」，將於下半年推出長沙灣TOWNPLACE WEST KOWLOON，提供843個單位，戶型涵蓋開放式至三房，建築面積由242至860方呎，提供多種租賃方案，除日租外，亦包括月租服務，短至1個月起。

善用 3.8 米優勢 打造舒適空間

為迎合年輕一代，對生活品質的追求和自主選擇，TOWNPLACE WEST KOWLOON特邀國際知名建築和室內設計公司Conran and Partners，打造簡約高級特色房型。所有房間樓底均達3.2米以上，部分更達3.8米，設計師充分利用特高樓底優勢，靈活設置地台等，為住客帶來舒適的居住空間；另特大工作枱面及延伸工作枱面，創造的寬敞辦公空間。