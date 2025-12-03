熱門搜尋:
九龍站凱旋門天際獨立屋3.15億登記易手 較11年前買入價低逾40%｜豪宅成交

九龍站上蓋豪宅凱旋門新近出現一宗「天價成交」，摩天閣一個「天際獨立屋」以3.15億元登記易手，惟與2014年買入價5.288億元相比，帳面大幅低出約2.138億元或40%

不過，據區內地產代理指，上述「天際獨立屋」現由業主自住，未有推出市場放盤，故不排除上述成交為內部轉讓個案。該單位為摩天閣77A室「天際獨立屋」，以及同層77BC室共3伙，總實用面積約6,124方呎，附800方呎私人天台泳池。資料顯示，單位於上月25日以3.15億元登記易手，成交呎價約51,437元。新買家為一家非本地註冊公司CIMA HERITAGE LIMITED，是次交易涉及稅款約1,338.7萬元。

原業主為一名姓陳的人士，在20149月以5.288億元買入上址，當時成交呎價約86,345元，創九龍區豪宅新高價。以現時轉售價3.15億元計算，單位帳面貶值約2.138億元或40%

凱旋門共有4座，提供1,050個單位，當中只有5間「天際獨立屋」複式大宅。(資料圖片)

屋苑最後1伙天際獨立屋兩年前逾2.19億售出

凱旋門位於九龍站柯士甸道西1號，由新鴻基地產(016)發展，2005年入伙，共有4座，提供1,050個單位，當中只有5間「天際獨立屋」複式大宅，其中4間於2005年至2011年期間售出，最後一間為第2座觀星閣7779B室，於202312月才以招標形式售出，成交價約2.199億元，呎價8.2萬元；新地同時宣布，集團所持有的凱旋門單位已全數售出。

