九龍站凱旋門物業組合及大嶼山Whitesands洋房招標出售｜有相睇

世邦魏理仕表示，獲接管人委託為獨家代理，出售位於凱旋門的物業組合包括1A座朝日閣天際屋連其他單位及車位，以及位於大嶼山嶼南道160號Whitesands 23號洋房。以上物業將以公開招標形式出售，截標日期為今年9月23日中午12時正。
凱旋門位於九龍港鐵站及圓方上蓋，由新鴻基地產(016)發展，並於2005年落成，毗連西九高鐵站，來往中港兩地交通便捷。是次出售的整個物業組合中最為矚目的是位於1A座朝日閣80至82樓的天際獨立屋連天台私人泳池。整個凱旋門發展項目一共有5間天際獨立屋，當中只有3間設有天台獨立私人泳池，非常矜貴罕有，為整個凱旋門價值最高單位之一。本物業亦配有6個位於B1樓的私家車位可供買家購入，其餘可供出售單位包括同座79及80樓四個極高層海景單位，以及位於2座觀星閣中層的一個獨立單位。
凱旋門天際屋享270度維港全海煙花景觀
位於1A座朝日閣80至82樓的天際屋樓高三層，實用面積約4,398方呎，平台面積約2,206方呎，物業享極高層270度維多利亞港全海煙花景觀，居高臨下，極具氣派。物業亦設有特高樓底，80樓樓高約4.6米，為凱旋門單位中最高。同層B及C海景單位實用面積分別約972及約1,029方呎，若與天際屋由同一買家購入，總實用面積可達約6,399方呎。位於79樓的C及D單位同樣享有海景，實用面積分別約970及約1,030方呎，間隔方正實用。另外位於2座觀星閣25樓A單位實用面積約891方呎，為三房套廁間隔，享園林景致。
另可出售之物業為大嶼山嶼南道160號Whitesands 23號洋房，屋苑一共有28座洋房，由太古地產(1972)發展，並於2015年落成。物業樓高兩層，實用面積約2,417方呎，花園面積約2,660方呎，合共設有三間套房。屋苑內環境寧靜，物業一樓及天台可遠眺貝澳灣海景，僅數分鐘車程即可抵達長沙泳灘。
買家可一併購買整個組合或選擇購買個別物業
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，凱旋門高層住宅單位由於可飽覽優美維港全海煙花景緻，因此非常受市場追捧，而天際屋供應極為稀少，一直都深受頂級本港及內地富豪垂青。
參考過往成交價，凱旋門1座摩天閣77至79樓天際屋連79樓 B及C單位曾於2014年創下新高記錄，以逾5.2億元成交，天際屋部分呎價超越100,000元；而最近的天際屋成交是位於2座觀星閣的天際屋，於2023年12月由發展商以近2.2億元成功售出，為項目最後1伙一手天際屋成交，實用面積約2,682方呎，成交呎價超越80,000元，以上天際屋雖然沒有提供頂層私人泳池，但相信亦可作為一個近期的參考指標。
至於位於大嶼山長沙一帶一向都是不少嚮往舒適恬靜的買家之熱門目標地區，估計Whitesands 23號洋房亦可吸引一眾鍾情於大嶼山的富豪買家競投。是次招標的物業組合出售方式彈性，買家可一併購買整個組合或選擇購買個別物業。