九龍鐵路盤樓價打8折沽出 吸引收租客接貨 原業主揸5年蝕2球｜二手市況

二手交投氣氛改善，惟樓價表現仍見受壓，九龍鐵路盤更接連出現蝕讓個案，小業主損手幅度更超過兩成。
南昌站匯璽兩房5年貶值22%
中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，南昌站匯璽錄得本月第4宗成交，單位為8座中層C室，實用面積約417方呎，兩房間隔，擁開放式廚房。單位坐向南方，向海景，放售超過1年，惟一直未獲洽購，上月決定先租出單位，並將叫價調整至980萬元即獲洽購，最終降價至963.8萬元連租約易手，呎價約23,113元。
任展雄透露，新買家為投資收租客，一直有意入市鐵路沿線屋苑，鍾情單位擁向南優質海景，租約亦剛剛起步，租約期內可穩定獲取3.3厘租金回報，議價後感合理，亦與銀行估價非常接近，考慮片刻即決定入市。據了解，原業主於2020年以約1,231.28萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損267.48萬元，單位期內貶值約21.7%。
資料顯示，匯璽位於南昌站深旺道28號，2017年入伙，共有3期，涉及18座，提供3,410個單位。
奧運站帝柏海灣套三房1068萬沽
中原地產奧運站瓏璽第一分行首席分區營業經理王秉義指，奧運站帝柏海灣1座低層H室，實用面積約592方呎，三房套房間隔。單位坐向東北方，望清靜內園景。原叫價1,098萬元，議價後減價30萬元或約2.7%，至1,068萬元易手，呎價18,041元。
王秉義續指，新買家為外區換樓客，一直有意進駐市區奧運站，見近日樓價已調整一段時間，即到區內積極睇樓，見上址造價吸引，加上擁清靜內園景觀，議價後即決定入市自用。據了解，原業主於2020年以1,298萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失230萬元，單位期內跌價約17.7%。
帝柏海灣位於九龍海庭道18號，為柏景灣第二期項目，2001年12月起入伙，共有4座，提供1,312個單位，實用面積由469至1,970方呎。