九龍鐵路盤樓價打8折沽出 吸引收租客接貨 原業主揸5年蝕2球｜二手市況

二手交投氣氛改善，惟樓價表現仍見受壓，九龍鐵路盤更接連出現蝕讓個案，小業主損手幅度更超過兩成。

南昌站匯璽兩房 5 年貶值 22%

中原地產長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，南昌站匯璽錄得本月第4宗成交，單位為8座中層C室，實用面積約417方呎，兩房間隔，擁開放式廚房。單位坐向南方，向海景，放售超過1年，惟一直未獲洽購，上月決定先租出單位，並將叫價調整至980萬元即獲洽購，最終降價至963.8萬元連租約易手，呎價約23,113元。

任展雄透露，新買家為投資收租客，一直有意入市鐵路沿線屋苑，鍾情單位擁向南優質海景，租約亦剛剛起步，租約期內可穩定獲取3.3厘租金回報，議價後感合理，亦與銀行估價非常接近，考慮片刻即決定入市。據了解，原業主於2020年以約1,231.28萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損267.48萬元，單位期內貶值約21.7%。