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地產
2023-10-10 07:00:00

二手低迷｜北角再現「時光倒流價」成交 富豪閣三房套造價重返10年前水平

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二手低迷｜北角再現「時光倒流價」成交 富豪閣三房套造價重返10年前水平

二手低迷｜北角再現「時光倒流價」成交 富豪閣三房套造價重返10年前水平

樓市前景未明，買家入市態度審慎，只有減價筍盤才能吸引買家，中原地產北角區高級資深區域營業董事林龍南表示，北角區內再錄「時光倒流價」成交，富豪閣一個三房套單位以1,340萬元易手，造價重返至2013年水平。

林龍南指，市場剛錄得北角半山富豪閣2座高層A室成交，單位實用面積約869方呎，屬三房一套間隔，附靚裝修，以1,340萬元沽出，呎價約15,420元。

根據記錄，較上址低層的同類型單位，於2013年以1,398萬元成交，呎價約16,087元，意味是次成交價重返至2013年水平。據了解，原業主於20096月以780萬元買入單位，持貨14年，現轉售帳面獲利560萬元，單位期內升值近72%

即睇北角半山富豪閣放盤 (House730)

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二手低迷｜北角再現「時光倒流價」成交 富豪閣三房套造價重返10年前水平

富豪閣一個三房套單位以1,340萬元易手，造價重返至2013年水平。(中原圖片)

嘉信大廈兩房568萬沽時光倒流9年前

早前區內另一私樓嘉信大廈亦錄得相關成交，林龍南稱，單位為B座中層2室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望市景，間隔四正實用，以568萬元成交，呎價約12,880元，造價重返至2014年水平。

據了解，買家為用家，屬意上址鄰近港鐵站，交通便利，加上造價吸引，遂買入上址自用。原業主於201411月以563萬元買入單位，持貨近9年，是次易手帳面僅賺5萬元或約0.9%，計及使費，恐倒蝕逾23萬元離場。

即睇北角嘉信大廈放盤 (House730)

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