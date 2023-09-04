二手低迷｜藍籌屋苑逐一淪陷 蝕讓成交增多 價格下試低位

二手樓價持續向下，被視為防守力強的藍籌屋苑亦逐一失守，蝕讓成交增多之外，價格亦跌穿整數「心理關口」或下試新低。

康怡花園高層三房失守千萬

鰂魚涌康怡花園三房單位失守千萬元水平，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑透露，康怡花園G座高層16室，實用面積約685方呎，三房套間隔。單位本月初開價1,050萬元放售，獲用家番睇即埸議價，因單位裝修較舊，加上被買家誠意打動，業主遂願意配合降價，最終獲同區租客以985萬元承接，減幅65萬元或約6.2%，呎價約14,380元，與銀行估價1,120萬元相比，低出135萬元或約12%。

資料顯示，同座高層16室，實用面積及間隔相若，今年4月以1,123.8萬元售出，呎價約16,406元，即相隔約4個月，同類單位造價反平138.8萬元或約12.4%。不過，原業主早於1986年11月以75萬元樓花購入單位，一直作自住用途，持貨37年，是次易手帳面勁賺910萬元，單位期內升值約12.1倍。