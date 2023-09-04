二手低迷｜藍籌屋苑逐一淪陷 蝕讓成交增多 價格下試低位

二手樓價持續向下，被視為防守力強的藍籌屋苑亦逐一失守，蝕讓成交增多之外，價格亦跌穿整數「心理關口」或下試新低。
康怡花園高層三房失守千萬
鰂魚涌康怡花園三房單位失守千萬元水平，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑透露，康怡花園G座高層16室，實用面積約685方呎，三房套間隔。單位本月初開價1,050萬元放售，獲用家番睇即埸議價，因單位裝修較舊，加上被買家誠意打動，業主遂願意配合降價，最終獲同區租客以985萬元承接，減幅65萬元或約6.2%，呎價約14,380元，與銀行估價1,120萬元相比，低出135萬元或約12%。
資料顯示，同座高層16室，實用面積及間隔相若，今年4月以1,123.8萬元售出，呎價約16,406元，即相隔約4個月，同類單位造價反平138.8萬元或約12.4%。不過，原業主早於1986年11月以75萬元樓花購入單位，一直作自住用途，持貨37年，是次易手帳面勁賺910萬元，單位期內升值約12.1倍。
海怡半島三房帳蝕55萬轉手
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島8月份錄得2宗蝕讓成交，當中包括18座低層B室，實用面積約581方呎，三房套間隔，望街景，以785萬元易手，呎價約13,511元。原業主於2020年以840萬元購入單位，持貨約3年轉手，帳面虧損55萬元，單位期內貶值約6.5%。
美孚新邨三房套4年料實蝕逾245萬
中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平稱，荔枝角美孚新邨3期百老匯街86號低層C室，實用面積約848方呎，屬三房套房間隔，擁大露台。最初開價1,028萬元，終以942萬元沽出，減幅86萬元或約8.4%，呎價約11,108元。據悉，新買家為同區換樓客，鍾情單位間隔實用，且附設裝修，議價後即決定入市自用。原業主於2019年4月以1,125萬元購入上址，持貨4年多，是次沽出單位帳面虧損183萬元，單位期內大幅貶值16.3%。若計及使費，恐實際損失超過245萬元。
沙田第一城河景三房低估價近15%沽
兩大新界上車指標屋苑沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，近期均接連出現低價買賣。市場消息指，沙田第一城9月迄今暫錄2宗成交，其中25座中層B室，實用面積約688方呎，三房間隔，以790萬元易手，呎價約11,483元。據悉，單位附簇新裝修，且享有河景及園景，屬同類較高質素的單位。參考銀行對單位網上估價達925萬元，即最新成交價較估價低135萬元或約14.6%。原業主於2004年4月以約298萬元購入單位，持貨約19年，現沽售帳面獲利492萬元，單位期內升值近1.7倍。
此外，該屋苑28座高層A室，實用面積約688方呎，三房間隔，以779萬元沽出，呎價約11,323元。原業主早於1999年以約355萬元購入單位，持貨約24年，現轉手帳面獲利約424萬元，單位期內升值約1.2倍。資料顯示，同座一個中層A室，實用面積、間隔及坐向相若，於2020年中以968萬元售出，相比之下是次成交單位樓層較高，卻賣平約189萬元或約19.5%，跌幅顯著。
嘉湖山莊呎價跌穿9000元水平
天水圍嘉湖山莊於8月錄得15宗買賣，按月無升跌，惟已連續4個月錄得10餘宗成交，屬歷史低水平；平均實用呎價更按月急瀉8.1%，失守9,000元關口，報8,947元，創2017年4月後近6年半新低。
嘉湖山莊8月曾出現造價跌穿400萬元交投，樂湖居5座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望內園景。今年6月叫價500萬元，結果連減超過10口價、累減過百萬元，至398萬元沽出，呎價約8,884元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月份新盤市場爆發減價戰，油塘及日出康城新盤先後以平價搶攻，貨尾盤亦增加各類優惠，令二手市場繼續捱打，業主持續擴大減幅，樓價向下尋底。現時市場以一手主導，加上美國9月議息，觀望氣氛濃厚，料二手短期難有起色。