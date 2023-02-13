二手公屋成交｜(有相)「925盤」買少見少 白居二「1字頭」入市青衣公屋

樓市回暖，交投量回升，樓價逐步回調，令部分白居二買家加快入市腳步。中原地產青衣美景花園分行經理李子清表示，青衣長發邨賢發樓低層15室，單位實用面積349方呎，上一手業主於2016年買入單位，由於購入時間短，單位現時仍符合承造九成按揭、分25年還款期要求，即「925」盤，剛獲白居二買家以190萬元承接，平均實用呎價5,444元。

睇樓 3 個月 見業主加價即快手入市 李子清指，新買家為外區分支分庭，早已選定青衣區，睇樓3個月，由於市場上可承做九成按揭及25年還款期的公屋選擇不多，在早前收到准買證前，已錯過了入市心儀單位的機會；最近樓市氣氛持續轉好，眼見不少業主收窄議價空間，甚至加價或封盤，為了盡快入市，遂積極透過代理幫忙尋寶，終覓得上述滄海遺珠，並火速承接。