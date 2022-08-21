二手公屋成交｜綠表客趁低入市 太和、良景各錄大賺成交

近月樓市持續整固，新近有綠表客趁低價購入大埔太和邨一房公屋單位。世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，該行新近促成大埔太和邨1座(喜和樓)中層1室成交，單位實用面積381方呎，屬一房兩廳間隔，座向西北望開揚景。單位原開價238萬元，放盤1個月減價18萬元後，最終以綠表價220萬元成交，實用面積呎價低見5,774元。羅家威指，原業主早於2000年5月僅以約18萬元低價購入上址，業主持貨長達22年，至今售出單位帳面勁賺202萬元，期內大幅升值11倍。

綠表客 266.8 萬購良景邨兩房 4 年帳升逾 200 萬 屯門區一向供應不少細價盤，吸引用家入市。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，日前屯門公屋良景邨錄得一宗未補地價二手成交，單位為2座(良俊樓)高層17室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客垂青。他續稱，該買家為綠表客，鍾情單位客廳及房間均擁開揚山景，加上屋苑鄰近家人，方便照應，而且原業主肯增加議幅，累減23.2萬元後，以266.8萬元(未補地價)成交，平均實用呎價為5,617元，屬市場價成交。原業主則於2018年以約63.9萬購入上址，是次轉手帳面獲利約高達202.9萬元，單位期內升值逾3倍。