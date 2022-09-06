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地產
2022-09-06 10:48:42

二手公屋成交｜鳳德邨兩房綠表價288萬沽大賺逾十倍 長安邨一房劈逾百萬沽創新低

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鑽石山鳳德邨高層兩房單位以288萬沽出，原業主持貨24年，單位帳面升值262萬元。

鑽石山鳳德邨高層兩房單位以288萬沽出，原業主持貨24年，單位帳面升值262萬元。

近日二手樓市淡靜，但綠表客入市心態積極，鑽石山鳳德邨剛錄得綠表價二手公屋成交。世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，成交單位為鳳德邨3座高層14室，實用面積445方呎，兩房間隔，最初放盤時叫價308萬元，最終減價20萬元，以綠表價288萬元成交，減幅達6.5%，實用面積呎價為6,472元。據悉，原業主於1998年以約26萬元(未補地價)低價購入單位至今，持貨24年，現帳面升值262萬元，期間大幅升值逾10倍。

青衣長安邨新近錄劈價成交，但原業主仍帳賺超過137萬元。

青衣長安邨新近錄劈價成交，但原業主仍帳賺超過137萬元。

長安邨一房樓價呎價同創新低

另外，青衣長安邨亦錄得成交。中原地產青衣灝景灣分行副分區營業經理任展雄表示，成交單位為長安邨安湖樓(5)低層04室，實用面積349方呎，現為一房間隔，附有裝修，享開揚園景及球場景。單位於去年8月於綠表市場叫價268萬元，放盤一年，累減118萬元或44%，最終以150萬元沽出，折合實用呎價4,298元，樓價及呎價同創近年新低。

24年前僅逾12萬購入 轉手帳賺近140

任展雄指，買家為公屋戶，近年已退休，為了方便居於青衣的子女前來探望及照顧，決定搬入同區，見上址樓價銀碼細，景觀開揚，便快速承接。原業主則於19986月以12.42萬元綠表形式買入，自住24年沽出，帳面獲利137.58萬元，單位期內升值11倍。

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