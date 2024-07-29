二手冧價！元朗半新樓一房5年蒸發31% 沙田第一城三房「5字頭」有交易

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL連跌6周，樓市氣氛淡靜，二手業主決定投降離場，市場接連爆出低價及蝕讓成交；其中目前屬新盤戰場之一的新界西，區內有半新樓一房5年間貶值達31%易手。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗瑧頤高層A3室，實用面積約303方呎，一房間隔。放盤價380萬元，最後減價25萬元或約6.6%，以355萬元沽出，呎價約11,716元。
王勤學指，原業主於2019年以517.1萬元入市，當時成交呎價高見約1.7萬元水平，惟持貨約5年，現轉售帳面虧損162.1萬元，物業期內貶值約31.3%。資料顯示，瑧頤位於十八鄉十八鄉路99號，2020年9月入伙，樓齡將近4年，提供313伙，單位實用面積由230至577方呎。
OMA OMA開放式戶5年跌價23%
屯門亦有半新樓開放式5年間跌價23%，利嘉閣地產青山公路-滿名山分行市務經理黃錦鵬表示，屯門OMA OMA 1B座低層C室，實用面積約254方呎，屬開放式間隔，望翠綠山景。原開價308萬元，最終以277萬元易手，減價3萬元或約10%，呎價約10,906元。
據了解，新買家為區內租客。原業主於2019年以約361.4萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失84.4萬元，物業期內跌價約23.3%。資料顯示，OMA OMA位於掃管笏掃管笏路108號，2021年3月入伙，樓齡約3年，共有4座，提供466伙，單位實用面積由254至1,659方呎。
沙田第一城三房劈價170萬轉手
沙田第一城最新有三房單位以550萬元售出，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基指，單位為2期23座高層A室，實用面積約451方呎，坐向東南，望開揚景。今年3月開價720萬元放售，最終累減170萬元或約23.6%，以550萬元沽出，呎價約12,195元。
伍錦基續指，原業主於2007年以239.5萬元買入單位，持貨約17年，現轉售帳面獲利310.5萬元，物業期內升值約310.5萬元或約1.3倍。
柏傲莊呎價跌穿2萬
世紀21奇豐物業沙田區營業董事莊振耀說，大圍柏傲莊7A座低層A室，實用面積約664方呎，兩房間隔，坐向東南，望山景。單位放盤半年，叫價1,400萬元，最終以1,298萬元沽出，減幅102萬元或約7.3%，呎價約19,548元。
據了解，原業主於2020年以1,260萬元購入單位，持貨約4年，現沽售帳面賺38萬元，物業期內升值約3%。
牛頭角私樓一房「2球」沽重回8年前水平
利嘉閣淘大分行高級聯席董事鮑允中表示，牛頭角利基大廈C座低層2室，實用面積約312方呎，一房間隔，享山坡景。原業主5月叫價355萬元放售單位，眼見二手劈價擴大，本月中降價至315萬元，最終累減65萬元或約18.3%，以290萬元易主，呎價約9,295元，樓價回到2016年、即約8年前水平。
據悉，原業主早於1988年以37.4萬元買入單位，持貨約36年，現轉售帳面獲利252.6萬元，物業期內升值近6.8倍。