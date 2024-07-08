二手受惠｜帶動二手氣氛 柏蔚森I收逾2000票超購13倍

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指出，截至昨日晚上8時，「柏蔚森I」累收逾2,000票，近50%來自九龍區，港島佔25%，新界也佔25%；當中不乏專業人士及啟德醫護人士，亦有不少專才及本地用家追捧；當中更有多組投資者表示考慮買超過3間收租。

新世界(00017)和遠展(00035)合作發展的九龍東啟德跑道區新盤「柏蔚森I」收票理想。截至昨日晚上8時，累收超過2,000票。以項目首兩張價單共142伙計算，超額認購逾13倍。有物業代理表示，「柏蔚森I」收票理想，帶動二手氣氛。

發展商：按市況再部署加推

何家欣又指，該盤會按市況再決定加推部署，擬本周上載銷售安排，周末推售。

「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。

中原：十大屋苑成交連續兩周升

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，啟德一手新盤以低價推出，收票情況理想，帶動整體入市氣氛，部分二手業主亦開始面對現實願意讓步，擴大議幅，料本月二手交投平穩發展。中原的十大屋苑本周末錄10宗二手買賣成交，按周再升11.1%，連升兩周。當中，港島和新界各有3宗，九龍區則有4宗。