二手尋寶！首季85個CCL成分屋苑樓價下跌 呎價「7字頭」屋苑大增｜樓市走勢

《財政預算案》後樓市購買力加速釋放，上月住宅物業成交量觸底反彈，3月份的成交量比2月份大幅增近七成。不過，由於二手樓價未見反彈，近期不少準買家回流二手市場尋寶。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市經過一輪調整後，加上《財政預算案》公布的利好措施，帶動樓市升溫，一、二手交投量觸底回升，上月十大屋苑成交量創5個月新高，個別屋苑交投量更錄得兩倍以上升幅，其中天水圍嘉湖山莊交投量逼近50宗，創近兩年新高。除了細價樓外，豪宅買家亦重拾入市信心，九龍站天璽一個貨尾單位，成交呎價高達9.5萬元。

據土地註冊處數據顯示，3月份整體住宅買賣錄5,367宗，較2月份的3,200宗急升68%。由於土地註冊量的註冊個案屬滯後數據，主要反映約兩至四個星期前市況。因此，3月份的註冊量仍未完全反映2月底《財政預算案》公布後市況，預期4月份註冊量會更多，有望突破6,000宗。

老牌豪宅跌價近兩成 最近一、二手市場出現了冰火兩極現象，新樓被搶購，但二手樓價續尋底。回顧今年一季，樓價下跌的屋苑數量，仍然多過樓價上升的屋苑。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，首季下跌近1%，143個成分屋苑之中，樓價下跌的屋苑共有85個，比樓價上升的58個屋苑多近五成。首季首三個樓價跌幅最大的屋苑均屬豪宅，包括中半山地利根德閣、北角賽西湖大廈，以及中半山嘉富麗苑，跌幅分別18.8%、14.3%及12.6%。