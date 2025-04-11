二手尋底買家尋寶 6大型屋苑呎價7字頭 平價盤急增

6個呎價低至7字頭的屋苑，包括荃灣荃威花園、元朗蝶翠峰、屯門新屯門中心、屯門海翠花園、天水圍嘉湖山莊及屯門香港黃金海岸，最新呎價介乎7,008至7,950元。另外，首季首3個樓價跌幅最大的屋苑均屬豪宅，包括中半山地利根德閣、北角賽西湖大廈及中半山嘉富麗苑，跌幅分別18.8%、14.3%及12.6%。

雖然樓價反彈未出現，但二手成交宗數已在上月稍稍急升。據土地註冊處數據顯示，3月整體住宅買賣錄5,367宗，較2月3,200宗急升68%。由於土地註冊量的註冊個案滯後，主要反映約兩至4星期前市況，因此上月註冊量仍未完全反映2月底預算案公布後市況。中原預期，4月註冊量會更多，有望突破6,000宗。

陳永傑：樓價今季或見底

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，樓市好淡因素並存，雖然全球貿易戰為後市增添不確定性，但仍有多項利好政策支持，如全面撤辣及大量人才來港等，美國今年亦有機會連續3次減息，分別在7月、9月及11月，有利本港樓市。近日，本港1個月拆息跌至3.49厘，創近兩年新低。他指，樓市氣氣向好，早前累積的購買力陸續釋放，預計樓市小陽春會延至第二季，樓價亦有望於第二季見底回穩。

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