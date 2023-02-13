二手居屋市況｜1月二手居屋買賣錄644宗 創17個月新高

據中原地產資料指，今年1月份二手居屋買賣合約登記(包括居屋自由市場及第二市場)錄得644宗，總值28.30億元，較去年12月的427宗及18.79億元，分別大幅上升50.8%及50.6%，宗數創2021年8月645宗後的17個月新高，金額則創2022年5月29.63億元後的8個月新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映12月期間樓市好轉，加上新一批白表客陸續入市，刺激居屋交投向上，而市場氣氛持續暢旺，樓價止跌回升，用家加快入市步伐，相信2月份二手居屋登記繼續上揚。

1 月份 600 萬以上居屋最多人買 按金額分類，今年1月份價值600萬元以上的二手居屋買賣升幅最多，錄45宗，按月急升80.0%。其次是價值400萬元或以下的買賣，錄242宗，按月上升62.4%。價值400萬至500萬元及500萬至600萬元的買賣，則分別錄251宗及106宗，按月上升46.8%及29.3%。至於今年1月份有3宗價值800萬元以上的二手居屋個案，當中金額最高為大角咀富榮花園2座高層A室單位，成交價錄860萬元，而同屋苑6座低層G室單位，以及黃大仙啟德花園5座低層A室單位，成交價同樣錄800萬元。 另外，今年1月份錄得最多買賣的居屋屋苑為長沙灣凱樂苑，錄27宗登記，總值1.38億元；沙田愉翠苑錄25宗，位列第二，總值1.40億元；元朗屏欣苑錄24宗，排名第三位，總值9,404.6萬元。