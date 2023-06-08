二手居屋市況｜5月居屋登記538宗 交投量窄幅上落 料6月回軟

據土地註冊處最新數據顯示，5月份全港錄得538宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較4月份的516宗按月微升4%，續守500宗防線，與去年單月最高的544宗相若持平；至於期內成交總值錄約24.92億元，較前月的24.40億元，按月同步增加2%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新冠疫情自本年初逐步消退，煞停樓價跌勢，上車客重拾信心入市，首季二手居屋買賣呈現「井噴式」反彈。不過，一眾業主順應市況轉好而提高叫價，與準買家期望落差擴大，雙方陷入拉鋸局面，導致二手居屋交投未有明顯突破。

售價方面，5月份二手居屋平均每宗售價約463.3萬元，較4月份的472.8萬元下跌2%，連升3個月後宣告斷纜，並從1月份低位437.8萬元的累計升幅，亦由8%收窄至5.8%，反映本港首季受通關撤疫沖喜，市民重拾置業意欲，平均居屋交投造價因而得到支持；然而發展商此際採取「先量後價」策略，推出多個新盤應市，攤薄了二手客源，居屋業主或需減價才能促成交易，令二手居屋邁入整固期。此外，上月的登記亦不乏矚目成交個案，當中以大圍富嘉花園1座中層L室的登記金額最高，單位實用面積587方呎，以808萬元轉手，折合平均呎價13,765元。

九龍區居屋登記量升幅最大

按樓價作分析，3個價格組別交投量向上，其中升幅最大的是價值200萬至300萬以下組別，成交宗數按月增加39%至25宗；至於登記量最活躍的400萬至500萬元以內組別，則錄189宗，按月微跌2%。如以地區劃分，九龍區期內升幅最大，由前月143宗增至上月167宗二手居屋登記，按月增加17%；港島區錄得64宗買賣，按月上升16%。至於新界區則下跌3%，錄307宗交投。

若按屋苑細分，5月份沙田愉翠苑共錄12宗買賣，按月增加一倍或6宗，而該屋苑成交總值亦同步增加約89%至6,884萬元。旺角富榮花園則以15宗買賣，成為十大熱門居屋榜中交投量最活躍的屋苑，成交總值涉資7,613.8萬元。