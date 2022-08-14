二手居屋成交｜一口價減80萬 綠表客518萬購廣明苑靚景三房

在一手搶客及加息周期影響下，二手樓減價潮持續，其中將軍澳居屋廣明苑新近亦錄得一宗業主一口價劈減80萬元成交。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名外區綠表買家近日以518萬元購入廣明苑廣昌閣中層1室，單位實用面積639方呎，屬三房及大廳開則間隔，享東南開揚市景，景觀吸引。據悉，原業主於今年6月放盤時叫價598萬元，近日獲外區綠表買家議價80萬即成，而原業主早於1998年10月以約135.7萬購入上址至今，是次轉手帳面大賺逾382萬元。