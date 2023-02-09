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地產
2023-02-09 11:55:00

二手居屋成交｜將軍澳廣明苑交投旺 連錄3宗成交

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將軍澳居屋廣明苑向來受用家追捧，隨著樓市氣氛回反，近月交投暢旺。(資料圖片)

將軍澳居屋廣明苑向來受用家追捧，隨著樓市氣氛回反，近月交投暢旺。(資料圖片)

同區白居二418萬購廣明苑靚裝戶

將軍澳居屋廣明苑近月交投暢旺，連錄成交。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，該行新近連環錄得3宗廣明苑成交，其中一宗為A座廣昌閣中層12室，實用539方呎，採兩房大廳開則，座向西南，望開揚市景，並附有企理靚裝。單位於去年9月放盤叫價450萬元，近日調整至430萬元，獲白居二買家洽購，最終議價後以418萬元成交，累減32萬元，平均實用呎價7,755元。原業主則於19984月以約119.8萬購入物業至今，現帳面獲利298.2萬元離場。

投資者持貨廣明苑一房10 自由價505萬沽

另外，一名區內買家以自由市場價505萬購入廣明苑一房戶。魏仕良表示，單位為C座廣賢閣中層6室，實用面積有433方呎，屬一房大廳間隔，外望開揚山景，實用平均呎價11,663元。據悉，單位原業主為長線投資者，於20138月以自由巿場價400萬買入物業作收租用途，現沽出帳面獲利105萬元，物業10年間升值26%

外區綠表客460萬入市廣明苑三房

新近亦有一宗外區綠表買家入市廣明苑三房大戶成交，魏仕良稱，成交單位為E座廣盈閣高層16室，實用面積634方呎，屬三房大單位，最新成交價460萬元，實用平均呎價7,256元。單位於去年11月放盤叫價550萬元，累減90萬元及累計減幅達16%。原業主於19984月以約123.9萬購入物業至今，現沽出帳面大幅獲利336.1元。

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