二手居屋成交｜屏欣苑、富健花園樓齡新 按揭成數高 吸白居二買家入市

天水圍屏欣苑兩房附靚裝 買家睇中可收樓即住

「白居二」買家入市潮持續，多區未補地價居屋紛紛錄得成交，交投活躍。祥益地產高級分行經理謝利官表示，日前該行錄得一宗天水圍屏欣苑居二市場買賣成交個案，單位為B座低層1室，實用面積384方呎，屬兩房一廳。據悉，新買家為外區首置客，也是新一期白居二中籤者，鍾情屏欣苑鄰近鐵路站，交通便利，而且樓齡新，單位並附有雅緻裝修，收樓後即可入住；加上原業主減價10萬，該買家考慮到上述屋苑可承造較長年期的按揭，遂決定以375萬元(居二市場價)購入單位，平均實用呎價9,766元，屬市場價成交。原業主則於2018年以約180.1萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約194.9萬，單位升值逾倍易手。