二手居屋成交｜屯門美樂花園、天水圍天富苑各錄市價成交

美樂花園自由價 5 球沽 賣方賺逾 2 球

樓市聚焦一手盤，惟居屋市場亦不乏承接。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門居屋美樂花園日前錄得一宗區內首置客入市個案，成交單位為7座低層C室，實用面積591方呎，採兩房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青，鍾情上址單位內櫳實用寬敞，可靈活擺放傢俱，而且原業主願意增加議幅，累積減價達30萬元，買家有感單位價格符合預算，遂以500萬元(自由市場價)購入單位自用，以實用面積計，平均呎價8,460元，屬市場價成交。據悉，原業主於2012年以約268萬(自由市場價)購入物業，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約232萬元離場。

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