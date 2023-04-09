二手居屋成交｜屯門美樂花園、天水圍天富苑各錄市價成交

美樂花園自由價5球沽 賣方賺逾2球
樓市聚焦一手盤，惟居屋市場亦不乏承接。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門居屋美樂花園日前錄得一宗區內首置客入市個案，成交單位為7座低層C室，實用面積591方呎，採兩房兩廳間隔，日前獲區內首置客垂青，鍾情上址單位內櫳實用寬敞，可靈活擺放傢俱，而且原業主願意增加議幅，累積減價達30萬元，買家有感單位價格符合預算，遂以500萬元(自由市場價)購入單位自用，以實用面積計，平均呎價8,460元，屬市場價成交。據悉，原業主於2012年以約268萬(自由市場價)購入物業，持貨約11年，是次轉手帳面獲利約232萬元離場。
天富苑兩房升值逾3倍 居二價333萬沽
另外，天水圍居屋天富苑錄得居二市場成交。祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前分行錄得一宗天富苑居二市場買賣成交個案，單位為P座高層3室，實用面積506方呎，屬兩房兩廳間隔。新買家為外區綠表客，考慮到天富苑周邊配套完善，而且鄰近家人，方便照應；經過議價後，有感樓價符合預算，於是斥333萬元(居二市場價)入市承接，平均呎價6,581元，亦屬市價成交。原業主則於2001年以約73.3萬(居二市場價)購入單位，現帳面獲利約260萬元，期內升值逾3倍。