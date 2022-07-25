二手居屋成交｜屯門龍門居減價即有綠表客承接 原業主最少帳賺2倍離場

龍門居屬屯門居屋屋苑之一，附近食肆林立，亦設有多條巴士及輕鐵綫前往各區，交通十分方便，生活配套應有盡有，最新連錄綠表客入市龍門居三房成交個案。

祥益地產高級區域經理黃慶德表示，龍門居13座低層K室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主於4月下旬於已補地價自由市場叫價400萬放售，最終獲區內綠表客以380萬元購入，呎價約6,419元，屬市價成交。

據悉，新買家主要鍾情屋苑鄰近家人，方便照應，且單位內籠寬敞及房間擁有開揚河景，而原業主願減價20萬元，有感樓價符合預算，遂便決定購入上址。原業主於1998以約83.2萬元於已補地價自由市場購入，是次轉手帳面獲利約296.2萬，單位期內升值近3.6倍。

高層戶減價 47 萬

此外，黃慶德指，龍門居10座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，獲區外首置客垂青。該買家為綠表客，鍾情單位內籠寬敞，可靈活擺放家電，且屋苑屬區內較新的居屋，可承造較長年期的按揭，加上原業主增加議幅，減價47萬元，便決定以353萬元於已補地價自由市場購入作自住之用，呎價約5,963元，屬市場價成交。

原業主於1997年以約103.2萬元於已補地價自由市場購入，是次轉手帳面獲利約249.8萬，單位期內升值約2.4倍。