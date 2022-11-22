二手居屋成交｜新一期白居二紛入市 將軍澳、粉嶺各錄居二成交

新一期白居二中籤者紛紛入市，在剛過去的周日將軍澳錄得多宗居二市場成交，當中包括寶明苑中層三房戶，獲白居二買家以438萬元承接。

寶明苑三房放盤半年 劈價 逾兩成沽

新一期白居二買家正式獲批「購買資格證明書」，大批「白居二」買家急不及待入市，購買力湧入居二市場。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名區外白居二買家成功以438萬元購入將軍澳寶明苑寶松閣(A座)中層8室，單位實用面積597方呎，折合實用呎價7,337元(居二價)，單位屬三房大廳開則，裝修企理，享開揚山景。據了解，該名白居二買家詳細比較過區內居屋情況，包括唐明苑、彩明苑、廣明苑和富康花園等，有感寶明苑鄰近尚德商場街市及巴士總站，日常生活所需不假外求，更可經有蓋行人天橋直達將軍澳港鐵站，各方面都符合要求，遂決定入市上址單位自用。

魏仕良補充，單位在今年5月放盤叫價560萬元，近日調整叫價至480萬元，終獲買家以438萬承接，累計減價122萬元，減幅達21%。由於原業主在1998年僅以約93萬元購入物業至今，持貨24年，故大幅劈減後帳面仍獲利345萬元，單位大幅升值3.7倍。