二手居屋成交｜(有相)白居二家庭客443.8萬購寧峰苑兩房 賣方勁賺逾3球

近期白居二購買力持續湧現，二手居屋市場交投熱鬧，最新有葵涌寧峰苑兩房單位獲承接。中原地產葵涌廣場第三分行經理曾日昇表示，上述成交單位為寧峰苑A座低層3室，建築面積665方呎，實用面積有506方呎，兩房間隔，外望開揚西北公園景，而內部裝修亦相當新淨，雅緻企理。單位最初開價460萬元，近日獲白居二家庭客人洽購，議價後減價16.2萬元，以443.8萬元(未補地價)成交，折合平均實用呎價8,771元。

他續指，新買家見樓價調整，決定入市，而上址單位最新銀行網上估價為440萬元。至於原業主在2001年以98.1萬元買入單位，持貨21年，現沽出帳面大幅獲利345.7萬元離場。