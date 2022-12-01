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地產
2022-12-01 11:05:13

二手居屋成交｜(有相)白居二家庭客443.8萬購寧峰苑兩房 賣方勁賺逾3球

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單位客廳尚闊落，外望翠綠開揚公園景。(代理提供)

單位客廳尚闊落，外望翠綠開揚公園景。(代理提供)

近期白居二購買力持續湧現，二手居屋市場交投熱鬧，最新有葵涌寧峰苑兩房單位獲承接。中原地產葵涌廣場第三分行經理曾日昇表示，上述成交單位為寧峰苑A座低層3室，建築面積665方呎，實用面積有506方呎，兩房間隔，外望開揚西北公園景，而內部裝修亦相當新淨，雅緻企理。單位最初開價460萬元，近日獲白居二家庭客人洽購，議價後減價16.2萬元，以443.8萬元(未補地價)成交，折合平均實用呎價8,771元。
他續指，新買家見樓價調整，決定入市，而上址單位最新銀行網上估價為440萬元。至於原業主在2001年以98.1萬元買入單位，持貨21年，現沽出帳面大幅獲利345.7萬元離場。

長方形開則大廳，四正實用。(代理提供) 單位整體裝修新淨雅緻。(代理提供) 雖然單位位於低層，但景觀以公園景和屋苑平台為主，視野不俗。(代理提供) 寧峰苑坐落葵涌半山，居住環境幽靜，周邊生活配套亦齊全。(資料圖片)
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