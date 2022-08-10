二手居屋成交｜睇中將來有港鐵 區內客低水370萬購兆禧苑移民盤 累減40萬

近年屯門區發展迅速，多個大型基建項目落實進行，令該區物業具一定升值潛力。祥益地產區域董事袁思賢表示，該分日前促成屯門居屋兆禧苑二手買賣成交，單位為E座中層1室，實用面積351方呎，屬一房間隔，於7月中旬放盤時叫價410萬，業主因為移民，近日累減40萬至370萬元(自由市場價)易手，平均實用呎價10,541元，屬稍低市場價成交，平約5%。她透露，新買家為區內客，考慮到屯門碼頭為未來港鐵南延綫車站之一，睇好將來發展，加上單位內櫳企理，樓價亦合乎預算，於是入市自用。而原業主於2015年以約308萬元(自由市場價)購入上址，現轉手帳面獲利約62萬元。

兆禧苑同呎一房短租 3 個月 租 1.1 萬 回報 3.3 厘

另外，兆禧苑近日亦錄得短租成交個案。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，該分行近日促成兆禧苑C座中層8室短租成交，單位實用面積351方呎，一房間隔，承租客人亦居於同屋苑，因原居所需進行近3個月裝修工程，考慮到上述單位鄰近原居所，方便往返視察裝修進度，而且區內可以短租的盤源不多，該租客遂以11,000元租住3個月，以實用面積計算呎租31.3元。以現時同類型單位銀行估價約399萬元計算，上述單位租金回報率達3.3厘。